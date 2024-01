Medalhistas olímpicos do Brasil recebem camisas do Paysandu em evento realizado em Belém

O Paysandu participou nesta semana do III Fórum Estadual de Formação Esportiva, em Belém, que foi realizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Três medalhistas olímpicos participaram do evento e receberam camisas oficiais do Paysandu.

O ex-atleta de vôlei de paia, Emanuel, medalhista de ouro na Olimpíada de 2004 em Atenas, bronze em 2008, em Londres e prata no ano de 2012 em Pequim recebeu uma camisa do Papão e posou para a foto com atletas de esportes olímpicos do clube.

Magic Paula, grande personalidade do basquete e medalhista de prata na Olimpíada de Atlanta, em 1996, também participou do evento e foi presenteada com um manto do Papão.

Fechando o trio de personalidades esportivas do país, o ex-velejador Lars Grael, medalhista de bronze nas Olimpíadas de 1988, em Seul e em 1996 em Atlanta, recebeu uma camisa alviceleste.