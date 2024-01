Equipe Sub-7 do Paysandu se torna campeã paraense de futsal neste domingo, 21

A equipe paraense de futsal sub-7 conquistou o Campeonato Paraense neste domingo, 21. A equipe venceu o Clube do Remo por 5 a 4, no Ginásio do NEL, em Belém. O título credencia o Paysandu para a disputa da Taça Brasil, competição organizada pela Confederação Brasileira de Futsal CBFS, que será realizada em setembro deste ano.

A rede foi balançada pelos atletas bicolores Miguel, Heitor e Joaquim. O último fez três gols e se tornou o artilheiro do Campeonato Paraense. O jovem José Pedro foi eleito o melhor goleiro; e o Williams Lima levou o título de melhor treinador.

Vale destacar que no próximo sábado, 27, haverá uma Peneira de Futsal do Paysandu para nascidos entre 2011 a 2019, no Ginásio Moura Carvalho, na Avenida Nazaré. A inscrição será no valor de R$ 30 e é imprescindível o documento de identificação do atleta participante.

Segundo o Diretor de Futsal do Paysandu, Luiz Dantas, trabalhar com a base do Paysandu vai além da conquista de títulos. "Conquistar títulos é muito bom, mas o mais importante sempre será a formação desses atletas de forma global. Através do esporte trabalhamos disciplina, concentração, capacidade de lidar com frustração. Os atletas aprendem a lidar com as diferenças e limitações de outras pessoas e também vivenciam realidades diferentes das suas", afirmou o diretor.

Luiz ressaltou ainda que através do futebol, "transformamos pessoas, e pessoas podem mudar a sociedade em que vivemos em um lugar melhor. Nunca será só futebol!", conluiu.