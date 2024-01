Dois jogadores do Paysandu são regularizados e podem estrear diante do Águia de Marabá

Dois jogadores do Paysandu estão regularizados e já podem defender o Papão na partida contra o Águia de Marabá, pela terceira rodada do Campeonato Paraense. Segundo o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, estão aptos para jogo o lateral-direito Michel Macedo e o goleiro Cláudio Vitor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Michel foi uma das contratações mais recentes anunciadas pelo Paysandu, mas aguardava regularização para poder estrear. O jogador, que estava no Ceará-CE, tem passagens por gigantes do futebol brasileiro - como Corinthians, Flamengo e Atlético-MG - e clubes da Europa.

VEJA MAIS

Michel Macedo chega para reforçar o setor mais carente do Papão na temporada: as laterais. Antes da chegada do jogador, o clube alviceleste só possuía três atletas - Edinho, Bryan e Geferson - para o setor. Depois da chegada do atleta, o Bicola ainda anunciou a contratação de Kevyn, que fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série B no ano passado.

Ao contrário de Michel, Cláudio Vitor já fazia parte do plantel bicolor. Cria das categorias de base do Papão, o atleta defendeu a equipe durante o Campeonato Paraense Sub-20, ganhando destaque nas semifinais, quando pegou três pênaltis na partida contra o Castanhal. O jogador teve uma ampliação contratual e precisava ser registrado no BID para poder jogar.

Paysandu e Águia de Marabá se enfrentam neste sábado (27), às 17h, no estádio Zinho Oliveira. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.