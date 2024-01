Destaque na base do Paysandu, goleiro Cláudio Vitor fala sobre acolhimento no time: ‘clube gigante’

O goleiro Cláudio Vitor está despontando com o Paysandu. Aos 20 anos, o jogador é cria da base bicolor e se prepara para auxiliar a equipe profissional após se tornar um dos grandes destaques do clube no Parazão sub-20, tendo sido a peça-chave para a classificação da equipe para a final da competição.

O jogador relembrou como começou na equipe bicolor. “Em 2019, eu estava com 16 anos, foi nas oitavas do Campeonato Paraense que disputei contra o Paysandu. Depois que terminou o jogo vieram conversar comigo e perguntaram se eu queria vir para cá, e eu aceitei o convite”, contou.

Apesar de ter levado o Papão para a final do Parazão sub-20, a equipe bicolor não conquistou o título, ficando com o segundo do lugar da competição. Como um dos principais jogadores do time, Cláudio Vitor elogiou a campanha do time.

“A gente fez uma campanha excelente, podia ser melhor com o título, mas não veio. Em questão do meu desempenho, isso é tudo fruto de um trabalho desde o começo do ano, com o Matheus, o Alisson, o Ronaldo principalmente, e o Austrália que chegou para dar continuidade no meu trabalho”, falou.

Para ele, toda a experiência no clube bicolor tem sido de aprendizado. “Tem sido uma experiência ótima, em questão da minha idade, 20 anos, estar num clube gigante, com o Paysandu, já indo para jogos. Participando da final da Copa Verde, isso para mim é muito gratificante”, disse.

Agora parte do elenco principal, sendo o quarto da lista, que tem ainda Gabriel Bernard, Diogo Silva e Matheus Nogueira, Cláudio Vitor falou sobre como está sendo a experiência com os companheiros, entre novos e mais antigos.

“Está sendo uma convivência ótima no dia a dia. O Diogo chegou agora, estou conhecendo ele aos poucos, mas já dá para ver que ele é uma excelente pessoa, tanto quanto o Matheus, que eu já conheço há um tempo, e o Gabriel, que nem se fala”, finalizou.