Mosaico e festa surpresa: Torcidas do Remo e do Paysandu prometem festa no clássico Re-Pa do Parazão

O maior clássico da Amazônia já possui data, hora e local definidos. O Re-Pa de número 771 terá como palco o Mangueirão, no próximo dia 4 de fevereiro, às 17h, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. As torcidas do Papão e do Leão já aquecem e prometem uma grande festa nas arquibancadas do Colosso do Bengui, com direito a mosaico pelo lado bicolor e uma festa surpresa pelo lado azulino.

VEJA MAIS

Arrecadação Paysandu

Nas redes sociais as torcidas iniciaram a mobilização para a arrecadação de recursos através de Pix dos responsáveis. Pelo lado do Paysandu, a intenção é arrecadar R$12 mil no primeiro momento, para a confecção de um mosaico, que já virou tradição pelo lado alviceleste, porém, a segunda meta é atingir o valor de R$30 mil, para a realização do mosaico, além de um bandeirão. As doações para contribuir para a festa do Paysandu no clássico pode serem feitas através da chave Pix: comissaodefestabicolor@gmail.com, no nome de Thyago Gomes Andrade (Nubank).

VEJA MAIS

Arrecadação Remo

Do lado A do Mangueirão, a festa do Remo será realizada pela maior torcida organizada do clube. As doações iniciaram na última quarta-feira (24), com doações via Pix e de forma presencial, através de doações realizadas nas rampas do Mangueirão, na partida diante do Castanhal, que ocorreu na quarta-feira passada. A torcida informa que será uma surpresa no clássico e a meta é arrecadar R$8 mil. O torcedor do Leão que queira contribuir com a festa da torcida pode realizar doações através da chave Pix: festa89torbancada@gmail.com, no nome de Glayson Cipriano da Costa (Caixa Econômica Federal).

Ingressos do Papão

O clássico entre Paysandu x Remo é sinônimo de casa cheia. Os clubes já iniciaram as vendas de ingressos. Os torcedores do Paysandu podem adquirir seus bilhetes nas Lojas Lobo, bilheterias do Estádio da Curuzu e também de forma online através do site , nos valores de R$60 a arquibancada e R$120 a cadeira.

Ingressos do Leão

Pelo lado do Remo os ingressos estão disponíveis nas Lojas do Remo e Rei da Amazônia e também de forma online no site . Os ingressos pelo lado do Leão também custam R$60 a arquibancada e R$120 a cadeira.

Agenda

Paysandu x Remo duelam no domingo, dia 4 de fevereiro, às 17h, no novo Mangueirão, pela 5ª rodada do Parazão. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no portal OLiberal.com.