Cria da base do Remo, Henrique comenta função defensiva e 'pix' de companheiro de time

A vitória do Remo sobre o Amazonas teve um sabor especial para o volante Henrique, jogador revelado nas categorias de base do clube, que vem se destacando entre os veteranos da equipe comandada pelo paraguaio Gustavo Morínigo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o jogador comentou a partida e a necessidade de ajustar alguns setores para a volta e fase final do Campeonato Paraense.

A gente vai fazer o que vem fazendo em campo. O professor nos cobra muita seriedade, que a gente não ache que as coisas estão ganhas. Vamos fazer o nosso trabalho e correr atrás dessa classificação", garante ele, que mesmo pendurado, sabe da responsabilidade que tem na entrada da grande área remista, como homem forte da marcação aos adversários.

"Minha função exerce muita marcação e muitas vezes eu me precipito. Já fiz essa análise, mas essa função, se for ver, os caras que atuam nela pegam muito cartão. O importante é continuar exercendo bem e ajudar o time quando preciso", entende. Henrique Vigia tem dois cartões amarelos na Copa Verde, um contra o Trem, nas oitavas, e outro diante do Amazonas, ou seja, para o próximo compromisso, o jogador garante que vai priorizar a saída de bola no lugar da marcação.

"Na nossa posição não é só marcar e roubar a bola. Existe algo a mais, é importante saber a saída de jogo. Se eu continuar nessa evolução de marcar e sair jogando, eu terei uma boa evolução. Estou ganhando cada dia mais confiança e isso me deixa muito feliz". Henrique é um dos atletas da base que têm engrenado na equipe principal, juntamente com uma geração de talentosos atletas.

"É uma felicidade imensa, não só pelo que acontece comigo, mas também pelo Jonilson, Ronald, Felipinho, Kanu. Há muito tempo que a gente não via tantos jogadores da base entrando como titular. Isso é fruto da nossa dedicação e esforço. E isso influencia os meninos da base a seguirem o mesmo caminho", ressalta o atleta, que ganhou um "agrado" de Ribamar pelo passe de gol contra o Amazonas.

"Ele mandou um pix, mas a gente não pode revelar os valores", brincou.