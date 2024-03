Mosaico, virada, goleada e clássico; assista aos gols dos três jogos das quartas da Copa Verde

Além da vitória do Remo por 2 a 1 do Remo, diante do Amazonas, no Baenão, outros dois jogos ocorreram pelas quartas de finais da competição regional. No chaveamento Centro-Oeste da Copa Verde, tivemos um confronto entre Distrito Federal (DF) x Mato Grosso (MT) na partida entre Brasiliense-DF x Cuiabá-MT e o clássico goiano entre Vila Nova-GO x Goiás-GO.

Assista aos gols de Remo 2 x 1 Amazonas

No jogo entre Brasiliense x Cuiabá, a equipe do Mato Grosso não aliviou o Jacaré. Mesmo jogando em Brasília (DF), o Dourado goleou o Brasiliense por 4 a 1 e conquistou ampla vantagem para o jogo de volta. O Cuiabá pode perder até por dois gols de diferença que mesmo assim estará na semifinal. Para o clube de Brasília avançar, será necessário vencer por quatro gols de diferença para conseguir a vaga de forma direta. Caso vença por três gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. A partida de volta está marcada para ocorrer na próxima quarta-feira (27), às 20h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Assista aos gols da goleada do Cuiabá contra o Brasiliense

VEJA MAIS

Já no clássico goiano entre Vila Nova x Goiás, o Vila saiu vitorioso, jogando em casa, pelo placar de 1 a 0. A equipe alvirrubra conquistou a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta, para avançar à semifinal da Copa Verde. Já o Esmerldino precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de forma direta. Caso o Goiás derrote o Vila Nova por um gol de diferença, a vaga na semifinal será decidida nas penalidades. A partida de volta está marcada para ocorrer no próximo domingo (24), às 17h, no Estádio Hailé Pinheiro.

Assista ao gol do Vila Nova diante do Goiás

Manaus x Paysandu

A outra partida das quartas de finais da Copa Verde ocorrerá nesta quinta-feira (21), às 21h, entre Manaus-AM x Paysandu, na Arena da Amazônia. O jogo terá transmissão pela Rádio Liberal + e lance a lance no Portal OLiberal.com.