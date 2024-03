Atualmente no Manaus, meia ex-Remo avalia jogo contra o Paysandu pela Copa Verde

O Manaus encara o Paysandu na noite desta quinta-feira (21), às 21h, na Arena da Amazônia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde 2024. O Gavião possui no elenco um velho conhecido da torcida do Remo, maior rival do Paysandu. O meia Adenilson, 32 anos, é um dos destaques do clube amazonense que busca um título inédito da competição regional.

Adenilson foi titular em todos os 10 jogos do Manaus na temporada e é peça fundamental na equipe. O jogador falou do trabalho feito para chegar até ás quartas da Copa Verde, salienta a importância do confronto, da força do Paysandu na região, mas garante que a equipe está confiante em um bom resultado jogando em casa e ao lado do torcedor.

“São dois jogos muito difíceis. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Paysandu, mas estamos trabalhando duro durante a semana para chegar bem e preparado para fazer um bom jogo. Depois pensaremos no jogo de volta, na casa deles. Mas estamos confiantes. Vamos chegar para vencer”, disse.

Adenilson, de 32 anos, atua volta a jogar no Norte do Brasil, dessa vez pelo Manaus-AM (Divulgação)

VEJA MAIS

Adenilson tenta se reencontrar no futebol, após passagens pelo Cascavel-PR e Iguatu-CE na última temporada. O meia afirma que está em um momento interessante atuando pelo Manaus e que a sequência de jogos ajuda a ter um bom desempenho em campo.

“Estou vivendo um momento bacana com a camisa do Manaus. Estou tendo boa minutagem e fazendo boas partidas. Sinto que estou crescendo junto com meus companheiros”, falou.

O meia Adenilson teve passagem pelo Remo na temporada 2018. O jogador acertou com o Leão por empréstimo junto ao Fortaleza-CE. A passagem do jogador foi breve em Belém, com 13 partidas disputadas, um gol marcado e o título do Campeonato Paraense.