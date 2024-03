Copa Verde: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Manaus; veja onde comprar

O Paysandu enfrenta o Manaus nesta quinta-feira (21), na Arena Amazônia. A partida é válida pelo jogo de ida da Copa Verde. Apesar do duelo ainda não ter ocorrido, o time bicolor já iniciou a venda de ingressos para a disputa decisiva que vai ocorrer em Belém, no próximo domingo (24), às 17h, na Curuzu.

Conforme divulgado nas redes sociais do Papão, os ingressos para a partida de volta das quartas de final do torneio já estão disponíveis. Para as arquibancadas as entradas estão sendo vendidas por R$ 40, já as cadeiras custam R$ 100. Estudantes pagam meia na compra do bilhete.

VEJA MAIS

Os ingressos podem ser comprados por meio do site IngressosS.A, ou em uma das lojas oficiais do clube. Pessoas acima de 60 anos, PCD´s (pessoas com deficiência) e crianças de até 12 anos têm direito a entrada gratuita. As gratuidades serão distribuídas no dia do jogo, no portão P7 do estádio da Curuzu, a partir das 15h.

Para retirar o ingresso, é preciso apresentar um documento oficial com foto, documento emitido pelo INSS ou o cartão que comprove a deficiência (para para PCD´s) e crianças menores de 12 anos precisam estar acompanhadas dos responsáveis.

Agenda

Antes do confronto em Belém, o Paysandu encara o Manaus na Arena Amazônia, nesta quinta-feira (21), às 21h. O jogo é válido pela partida de ida das quartas de final da Copa Verde. O duelo terá cobertura completa de OLiberal.com

Pontos de venda

LOJA LOBO CURUZU/SEDE SOCIAL/CASTANHAL

De segunda-feira a sexta-feira das 09:00hs às 18:00hs.

Sábado das 09:00hs às 15:00hs

LOJA LOBO BOULEVARD/PARQUE SHOPPING/BOSQUE GRÃO-PARÁ/METRÓPOLE/PÁTIO BELÉM/CASTANHEIRA:

De segunda-feira a domingo das 10:00hs às 22:00hs.

Estádio DA CURUZU - BILHETERIAS CHACO E CURUZU:

Dia 24/03/2024, a partir das 09:00hs

Vendas Online: https://www.ingressosa.com/

Regras para o sócio torcedor

- Sócio Diamante – entrada liberada, sem necessidade de check-in. Poderá exercer sua preferência de compra de até 2 acompanhantes a partir do dia 19/03/2024, a partir das 10hrs, até as 22h do dia 19/03/2024.

- Sócio Platina – entrada liberada, com necessidade de check-in (obrigatório). Poderá exercer sua preferência de compra de até 1 acompanhante a partir do dia 19/03/2024, a partir das 10hrs, até as 22h do dia 19/03/2024.

Check-in será iniciado no dia 19/02/2024, a partir das 16h, e deverá ser feito até 48h antes do início da partida. A não realização do check-in implica na não liberação de entrada no estádio.

- Sócio Ouro – entrada com 50% de desconto. Poderá exercer sua preferência de compra de até 1 acompanhante a partir do dia 19/03/2024, a partir das 10hrs, até as 22h do dia 19/03/2024.

- A compra da preferência deverá ser feita exclusivamente de maneira presencial nas lojas lobo