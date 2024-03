Pós-jogo: Hélio dos anjos fala sobre linha alta e elogia Águia, adversário na semi do Parazão

Após a vitória por 3 a 0 na Curuzu e confirmar a classificação para as semifinais do Parazão 2024, com dois gols de Biel e um de Nicolas, o técnico Hélio dos Anjos concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o seu estilo de jogo em linha alta, tão criticado no meio de semana na eliminação da Copa do Brasil e projetou o confronto com o Águia, próximo adversário pelo Parazão. Antes, o Papão encara o Manaus-AM pela Copa Verde na quinta-feira (21), fora de casa.

Sobre a linha alta, o comandante bicolor explicou que existe um outro olhar para o assunto e que a equipe fugiu da proposta na partida pela Copa do Brasil. “Eu não sou o único treinador do mundo que trabalha com linha alta. Nós temos variadas situações de linha alta. Com todo o respeito, muitos que criticam isso, não sabem o que é linha alta, não sabem o que é mais importante. Olham somente para os zagueiros. Eu não olho somente para os zagueiros, então isso já dá uma diferença muito grande. Contra o Juventude, o nosso sistema ofensivo fugiu do nosso modelo. Após este jogo já fizemos vídeos individuais, setoriais e coletivos”, afirmou.

Ainda sobre sua forma de jogar, Hélio destaca que o mais importante é ter intensidade e competitividade e que isso faltou contra o Juventude. “Sou crítico e frio nos meus julgamentos. Já frisei, já falei com meus jogadores sobre isso. O mais importante no nosso modelo de jogo é intensidade e competitividade. Nós não tivemos, nós falhamos e ficamos inibidos”, ressaltou.

Em levantamento feito por O Liberal durante a semana, foi constatado que Hélio utilizou 11 formações e colocou em campo 28 jogadores. “Quem vem para cá, a primeira coisa que o jogador tem que saber é que não tenho compromisso de titularidade com ninguém. Todo mundo no clube sabe. Quem quer que seja, seja Nicolas, Robinho ou outro. De toda forma, ninguém pode reclamar de oportunidade, eu rodei todo mundo”, destacou o treinador bicolor.

ÁGUIA DE MARABÁ

Em relação ao adversário da semifinal do Parazão, Hélio ressaltou que agora o Paysandu vai enfrentar um outro time comparado ao jogo da 1ª fase, quando o Papão venceu o Águia em Marabá. “Antes da rodada de hoje, eu já tinha comentado com a minha comissão técnica. ‘Rapaziada é outro jogo, na hora que formos jogar lá em Marabá, será outra partida’. Um time agora com característica diferente, tem um atacante com sobrenome de Tanque, bastante agressivo, tem o Braga jogando pela lateral e fazendo gols. É um time mais forte fisicamente. Na minha visão é a terceira do futebol paraense. O Águia tem muita coisa positiva, eu vi um trabalho que pode frutificar muito”, enfatizou.