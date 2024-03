Paysandu: Hélio dos Anjos descarta problemas com Esli García: 'Ninguém vai perseguir jogador'

O Paysandu confirmou a classificação para a semifinal do Campeonato Paraense após vencer o Bragantino por 3 a 1 no jogo de volta, na Curuzu, neste domingo (17). Depois da partida, o treinador Hélio dos Anjos concedeu uma entrevista coletiva e um dos assuntos foi o jovem Esli García, xodó da torcida bicolor.

Parte da torcida não gostou da forma com o treinador do Bicola reagiu à simpatia dos torcedores com o jovem venezuelano, mas Hélio afirmou que não tem nada contra o jogador e destacou que o meia-atacante ainda está em formação e precisa de uma atenção especial.

"As pessoas acham que o Esli chega aqui totalmente preparado para jogar. Ele fez dois gols, está entrando bem, mas o Esli é uma criança e a gente tem que ter cuidado, não é nem só pelo lado profissional, eu tenho que ter cuidado com o ser humano, porque pode até não ficar aqui, mas a gente tem que fazer alguma coisa para [ele] crescer como homem e atleta. Aqui ninguém vai perseguir jogador, agora eu tenho que tomar decisões e decisões não agradam a todos", declarou o treinador na entrevista.

Hélio também relatou que o jogador de 23 anos está enfrentando alguns problemas pessoais relacionados à permanência da esposa no Brasil. Segundo técnico bicolor, em um treino recente do time, Esli chegou a chorar por conta da possibilidade da companheira ser deportada.

"Um dia eu estou entrando no vestiário, saindo do treino, todo mundo estava no campo e eu saí um pouco mais cedo quando eu vi que o Esli estava no cantinho. Depois, entraram na minha sala e me avisaram que ele estava chorando. 'O que eu tenho que fazer com um menino desse?'", questionou Hélio. "Eu tenho que colocar no meu colo, levar para a minha sala, conversar. [Descobrir] que ele estava muito preocupado que a mulher dele pudesse ser deportada. Então, olha o pânico dele. Dai chamei o Lucas [zagueiro] para ser o tradutor, conversamos, mostrei para ele que não era assim, acionei o Vandick [Lima] para resolver", contou o técnico.

Esli chegou ao Papão no início da temporada de 2024. Até o momento, o meia-atacante já atuou em sete partidas com a camisa do Paysandu e marcou dois gols. O atleta ainda não começou um jogo como titular. Hélio dos Anjos tem aproveitado o jogador a partir da segunda etapa dos jogos.

No primeiro duelo contra o Bragantino, no Diogão, foi dos pés do venezuelano que saíram dois gols da vitória por 3 a 0 do Bicola. Pelo estilo de jogo e boas performances em campo, o torcedor bicolor passou a simpatizar com o jogador.

O próximo compromisso do Paysandu ocorre nesta quinta-feira (21), às 21h, na Arena Amazônia, contra o Manaus. O jogo é válido pela partida de ida da Copa Verde.