Diogo Silva, goleiro do Paysandu, fala sobre relação nos bastidores: "Não tem concorrência"

O Papão enfrenta o Manaus nesta quinta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. Diogo Silva, deverá ser o goleiro titular do Paysandu neste próximo compromisso da equipe bicolor e falou sobre a preparação para a partida e a relação de ‘competitividade’ nos bastidores.

VEJA MAIS:

O novo goleiro bicolor já tem um título de Copa Verde no currículo, quando o jogador defendia o Luverdense, em 2017, o título foi conquistado contra o próprio Paysandu. O atleta fala sobre a importância da competição e espera que os bicolores conquistem vantagem para seguir na competição. "Todos os jogos para nós são importantes. E a Copa Verde não deixa de ser. O clube é o maior campeão, tem uma importância muito grande. E nós também sabemos também que o nosso torcedor gosta muito dessa competição", destacou Diogo.

O atleta enfatizou a necessidade de manter o foco e a concentração para esse jogo fora de casa. “O Manaus é um time que está buscando crescer e despontar no cenário do futebol brasileiro. Temos que ir lá com muita concentração e foco, para conseguir desenvolver o nosso melhor trabalho e sair de lá com o resultado positivo”, pontuou o goleiro.

Sobre o desafio de enfrentar o Manaus na Arena da Amazônia, Diogo reconheceu a complexidade do jogo: "Essa partida é um pouco complicada, não é porque jogar na arena da Amazônia não é fácil. Manaus é uma equipe que também nos últimos anos tem sido um grande adversário para as equipes paraenses. É difícil, qualificado, e nós temos que ir com concentração e foco total para poder superar o adversário."

Em 2024 o goleiro defendeu a meta bicolor em três partidas. Até o momento, Diogo segue invicto e espera seguir com o saldo positivo para o restante da temporada. "O goleiro precisa de jogar, assim como todo outro jogador. Precisa se preparar, pegar o ritmo de jogo. Vamos estender essa competição e até a final para eu poder jogar um número maior de partidas e se for vontade de Deus eu possa começar bem o brasileiro."

Questionado sobre a concorrência com o goleiro reserva Mateus, Diogo enfatizou a importância do trabalho em equipe e do apoio mútuo. "Eu não tenho concorrência, porque cada um tem sua qualidade, e o Mateus também tem a qualidade dele. Eu acho que isso faz com que um torça pro outro", explicou.

"Quando o Mateus está jogando, eu torço, eu oro. Peço que Deus abençoe e ele consiga fazer o melhor dele", completou.

Ao discutir a importância da Copa Verde, Diogo expressou seu desejo por uma maior valorização do torneio por parte da Confederação Brasileira de Futebol. "A Copa Verde é uma competição muito boa de se ganhar, de se conquistar. Eu acho que a própria CBF deveria fazer um projeto melhor, para que se valorizasse mais."