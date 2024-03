Morínigo faz duas duas mudanças no time e Remo está escalado para pegar o Amazonas

O Remo pega o Amazonas hoje (20), às 20h, no Baenão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O Leão entra em campo com duas mudanças em relação ao time que entrou jogando contra o Santa Rosa, pelo Parazão. Destaque para o meia Matheus Anjos, que ganhou a vaga de titular.

VEJA MAIS

O técnico Gustavo Morínigo optou pelo meia Matheus Anjos no time titular. O jogador entra no posto de Renato Alves, que é opção no banco. Outra mudança na equipe é a entrada de Nathan no lugar de Raimar, na lateral-esquerda.

Veja a escalação

Remo x Amazonas duelam no Baenão e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal +.