Copa Verde: Adversário do Remo, Amazonas possui 7 jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista

O Remo encara o Amazonas-AM nesta quarta-feira (20), às 20h, no Baenão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. As equipes estão em divisões diferentes no Brasileiro, com a equipe do Amazonas na Série B e com a vantagem de poder decidir a vaga em casa. A Onça Pintada possui em seu elenco jogadores conhecidos dos torcedores paraenses com passagens por Remo e Paysandu e com alguns deles levantando taça em Belém.

A equipe do Amazonas vem em uma boa fase na temporada. Campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense, o time vem focando na Copa Verde e também na Copa do Brasil. A Onça Pintada avançou de fase na Copa Verde onde tenta um título inédito e alcançou pela primeira vez a terceira fase na Copa do Brasil.

O elenco do clube amazonense é repleto de jogadores com passagens pelo Remo e Paysandu, além de contar com um atleta paraense. Ao todo são sete jogadores que vestiram as camisas do Leão e do Papão e que fazem parte do grupo da Onça Pintada e alguns deles podem enfrentar o Remo nessas duas partidas da Copa Verde, sendo a primeira em Belém e a segunda no próximo sábado (23), na Arena da Amazônia, na cidade de Manaus (AM).

Veja a lista de jogadores que passaram por Remo e Paysandu:

Lateral-esquerdo / zagueiro Fabiano, de 34 anos. O jogador defendeu o Remo na temporada 2016, no retorno do clube à Série C do Brasileiro. Foram seis partidas com a camisa azulina e muitas críticas da torcida.

Lateral jogou no Remo em 2016 (Divulgação)

Lateral-esquerdo Renan Castro, de 28 anos, já defendeu o Remo em 2022. O jogador foi bastante contestado pela torcida azulina e deixou o clube com 12 partidas disputadas.

Renan Castro fez 12 partidas pelo Remo (Arquivo Pessoal / Instagram @renan.castro_)

Zagueiro paraense Alison, de 26 anos, natural da cidade de Castanhal (PA). O jogador foi revelado pelo Japiim da Estrada e está no Amazonas-AM desde 2022.

Alison é paraense e jogou pelo Castanhal. Atleta conquistou o acesso à Série B pela Onça Pintada (@JoaoNormandoC / AMFC)

Volante paraguaio Jorge Jiménez, de 31 anos, esteve em Belém defendendo o Paysandu, no ano passado. O jogador foi titular da equipe paraense no início da temporada, perdeu a titularidade e deixou o clube. Foram 15 partidas vestindo a camisa do Papão.

Jorge Jiménez na sua apresentação oficial no Paysandu (John Wesley/Paysandu)

Meia Philipe Guimarães, de 33 anos também jogou em Belém. O atleta defendeu o Paysandu em 2020 em 26 jogos. O meio-campista marcou dois gols e foi campeão paraense com o clube bicolor.

Philipe Guimarães treinado pelo Paysandu na Curuzu (Jorge Luiz/Ascom Paysandu)

Meia Rafael Tavares, de 33 anos, esteve no Paysandu em 2014. O jogador vestiu a camisa do papão no ano do centenário do clube em 14 oportunidades. Nesta temporada o meia conquistou o acesso à Série B pelo Papão.

Rafael Tavares em 2014 pelo Papão (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Atacante Gustavo Ermel, 28 anos, é mais um que vestiu a camisa do Remo e pode enfrentar seu ex-clube. O jogador defendeu o Leão Azul em 2020, onde fez 27 partidas e marcou quatro gols.

Gustavo Ermel comemorando um gol no Baenão (Igor Mota / OLiberal)

Atacante Laércio, de 25 anos, esteve no Paysandu em 2021. O jogador conquistou o título do Parazão pelo Papão e esteve em campo 17 vezes e marcou dois gols com a camisa bicolor.

Laércio treinando pelo Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)