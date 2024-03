Camisa de goleiro do Remo é leiloada para ajudar no combate à crise social no Marajó; vídeo

Uma iniciativa de assistência social às famílias da região do Marajó ganhou uma ajuda a mais, proveniente da empatia e humanidade do goleiro Marcelo Rangel. O camisa 1 do Clube do Remo fez a doação de um uniforme oficial autografado, que foi levado a leilão e arrematado pelo valor de R$ 10 mil. O total arrecadado será convertido em melhorias para a população dos municípios de Melgaço e Portel durante a missão humanitária que percorre o arquipélago.

O momento do leilão foi compartilhado nas redes sociais pelo coordenador da missão, Guilherme Batista, que ficou bastante emocionado e surpreso com o resultado da doação feita pelo arqueiro azulino.

"A camiseta seria para um sorteio, que acabamos fazendo um leilão ao final do culto e a ideia era transformar o valor arrecadado em cestas básicas e brinquedos para as cidades de Melgaço e Portel, na Ilha do Marajó, onde estamos indo hoje para um tempo muito bom de agir de Deus", disse o missionário, que foi prontamente respondido pelo goleiro.

"Deus é maravilhoso, ele faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos! Tmj meu irmão [sic]! A obra não para".

Nos últimos meses uma série de denúncias sobre violência e exploração sexual contra crianças e jovens do Marajó foram levadas aos noticiários nacionais, levantando discussões para o combate às desigualdade na região, que por décadas ocorreu sem maiores repercussões midiáticas e agora foram expostas ao mundo, acarretando em uma série de ações sociais por instituições privadas e públicas.