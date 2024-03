Goleiro Remo, Marcelo Rangel comemora melhora no desempenho do time e relembra críticas

O Clube do Remo está aos poucos recuperando o desempenho na temporada, após uma fase de maus momentos. A melhora gradual iniciou com a chegada do técnico Gustavo Morínigo, que assumiu o Leão no começo do mês e, para o goleiro Marcelo Rangel, que sofreu com as críticas, as técnicas que o treinador paraguaio tem repassado para a equipe têm ajudado.

“O professor [Morínigo] conversa muito com a gente, individual e coletivamente, e tem colocado muito que o nosso primeiro defensor é o nosso atacante, que começa lá da frente. É um coletivo, é um grupo, e quanto mais nós atletas entendermos que a marcação realmente começa lá da frente, automaticamente, lá atrás estaremos melhores, resguardados”, explicou.

“Não tem tanto tempo a treinar, porque é um jogo sequente do outro, mas temos procurado para escutar o que ele [Morínigo] tem a nos falar e também praticar e entender, levar para dentro de campo e fazer. E graças a Deus nesses dois jogos a equipe sofreu pouco, não sofreu os gols. Que a gente possa continuar assim em evolução em crescimento para alcançar nossos objetivos, porque quando você não toma gol automaticamente vai estar mais perto da vitória. O time tem qualidade técnica para poder criar jogadas para poder fazer o gol, então, é um equilíbrio, acho que a palavra certa é o equilíbrio, tanto defensiva quanto ofensivamente”, completou.

O goleiro pontuou que, no entanto, por mais que exista o trabalho defensivo, nem sempre dá para segurar o ataque de algumas equipes. Portanto, os goleiros do Leão tem trabalhado para conseguir segurar as investidas dos rivais.

“É inevitável, por mais que a gente trabalhe também defensivamente, em alguns momentos da partida a gente vai ter que saber sofrer. Em alguns momentos os adversários, nesses dois jogos, conseguiram chegar ao nosso gol. Mas nós goleiros, estamos trabalhando muito sério, para que quando chegarmos ao nosso gol a gente auxilie a equipe de alguma forma em prol da vitória. E nesses jogos aconteceram né”, disse.

Rangel, de 35 anos, sofreu com as críticas da torcida durante a má fase do Remo. Segundo ele, o trabalho e o foco foram os pontos mais importantes neste período, para assim visar a recuperação junto ao time.

“No futebol você às vezes não tem tanto tempo para lamentar após uma derrota, assim como quando você vence, não tem tanto tempo para comemorar. E a palavra ideal é o equilíbrio. Você se mantém trabalhando, se mantém focado, você saber do seu potencial, da sua qualidade e automaticamente na hora certa a coisas começam a acontecer”, disse.

“Quando a gente chega ao novo clube, um novo ambiente, tem muita coisa envolvida até a gente acabar se adaptando com aquilo. Desde quando cheguei tenho me adaptado, trabalhado muito. Acredito muito no trabalho, quando vem os aplausos, depois vem as críticas, e a gente não pode se deixar abalar, tem que ter um equilíbrio. Ao longo da minha carreira passei várias fases no futebol, mas o foco naquilo que acredito: em Deus e no trabalho, que sempre fez total diferença”, completou.

O próximo desafio do Remo é contra o Santa Rosa, na decisão das quartas de final do Campeonato Paraense. O Leão chega para o confronto com vantagem de 3 a 0, no placar agregado, além de jogar em casa, no Estádio do Baenão. Para Rangel, apesar de estar “na frente”, a postura do time não deve mudar diante do rival.

“Aqui no Remo, a palavra relaxamento não existe. Exceto na folga. A gente encara esse jogo com muita humildade, com muita seriedade, é como se o jogo tivesse zero a zero, e a gente tivesse precisando realmente do placar. É dessa forma que conseguimos respeitar o adversário, que é um grande adversário, nos colocou inúmeras dificuldades durante a partida. De repente o jogo poderia ter sido diferente caso a gente tivesse tomado algum gol, então temos que respeitar a equipe do Santa Rosa, e trabalhar a semana forte para a gente poder evoluir, chegar no sábado, fazer outra grande partida e se Deus quiser poder sair com a nossa classificação.

O Remo encara o Santa Rosa no próximo sábado (16), a partir das 17h, no Estádio do Baenão. A partida terá transmissão de Lance a Lance no portal OLiberal.com, além de cobertura ao vivo pela Rádio Liberal +.