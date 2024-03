Atacante do Remo, Echaporã é cauteloso com decisão nas quartas do Parazão: ‘Tem que ter cuidado’

O Clube do Remo está cada vez mais próximo de alcançar a grande final do Campeonato Paraense. A equipe azulina venceu o Santa Rosa na partida de ida das quartas de final da competição, por 3 a 0, e um dos gols foi do atacante Echaporã, que voltou a ser titular do Remo sob o comando do técnico Gustavo Morínigo, e celebrou a vitória da equipe.

“Muito feliz pela vitória, acho que esses dois jogos que a gente venceu são muito importantes para retomarmos a nossa confiança, e a do nosso torcedor. Acho que isso nos dá uma confiança a mais para poder ir para o próximo jogo. Mas, não tem nada definido ainda. Já demos alguns passos, espero poder continuar ajudando a equipe com gols e belas partidas”, disse.

O jogador aproveitou para elogiar a atuação do técnico Morínigo. Segundo ele, a chegada do paraguaio renovou a confiança da equipe, que “já era boa”, mas precisava de mais segurança.

“Cara, eu acho que a nossa equipe sempre foi ótima desde o começo. O que faltava para gente era mais confiança. Acho que foi o que ele [Morínigo] trouxe para gente, nos deixou bem à vontade, trouxe a segurança para podermos dar o nosso melhor todos os dias. Isso foi importante para nós. Temos uma semana cheia agora para poder trabalhar e melhorar alguns pontos”, declarou.

Segundo o atacante, apesar do Leão chegar para a decisão com a vantagem de três gols sobre o Santa Rosa, a equipe ainda precisa tomar cuidado para não tomar invertida em casa, no Estádio do Baenão.

“Acho que em todos os jogos temos que ter cuidado, são todos jogos muito perigosos, apesar de estarmos ganhando de 3 a 0. Mas, entraremos como se tivesse zero a zero, dando nosso melhor, em busca da vitória. Até porque não podemos perder mais, são mata-matas, temos que vencer sempre”, disse.

O Remo encara o Santa Rosa no próximo sábado (16), a partir das 17h, no Estádio do Baenão. A partida terá transmissão de Lance a Lance no portal OLiberal.com, além de cobertura ao vivo pela Rádio Liberal +.