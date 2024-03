Remo inicia venda de ingressos para o jogo de volta contra o Santa Rosa; veja o preço do bilhete

A diretoria do Remo definiu o preço dos ingressos para o jogo de volta das quartas de finais contra o Santa Rosa, no próximo sábado (16), às 17h, no Baenão. O Leão dessa vez será o mandante do jogo e os bilhetes já estão disponíveis em vários pontos da cidade.

Depois de conseguir uma boa vantagem no jogo de ida ao vence o Santa Rosa pelo placar de 3 a 0, o Leão Azul volta a enfrentar a equipe de Icoaraci, de olho na semifinal do Parazão. Os ingressos para a partida estão à venda no valor de R$30, tanto para o setor de arquibancada da Avenida Almirante Barroso, quanto para as arquibancadas da Avenida Romulo Maiorana.

Os bilhetes podem ser adquiridos pelos torcedores em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e também na Região Metropolitana. O torcedor também possui a opção de comprar os ingressos na palma da mão, através do site. Sócios-torcedores do Remo que estejam adimplentes com o Programa Nação Azul terão acesso livre na partida.

Veja os pontos de venda de ingressos

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Shopping Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Boulevard Shopping

Loja do Remo – Shopping Metrópole

Cenário

O Remo pode até perder para o Santa Rosa por dois gols de diferença, no próximo sábado (16), às 17h, no Baenão, que mesmo assim garante vaga na semifinal do Campeonato Paraense. Ao Santa Rosa só resta vencer por quatro gols de diferença para alcançar a vaga de forma direta. Caso o Macaco-Prego derrote o Leão por três gols de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis. Remo x Santa Rosa terá transmissão pela Rádio Liberal + e também lance a lance pelo Portal OLiberal.com.