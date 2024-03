Após cirurgia e 8 meses longe do futebol, atacante pode voltar aos treinos do Remo

O Remo está no mercado em busca de jogadores para reforçar o elenco. O clube tenta a contratação de cinco ou seis atletas, mas o técnico paraguaio Gustavo Morínigo pode ganhar um reforço que já está no clube. O atacante Pedro Vitor, que passou por cirurgia no joelho na temporada 2023, está próximo do retorno aos gramados. A informação foi confirmada pelo núcleo de esportes de O Liberal com uma fonte interna do clube.

Pedro Vitor, de 25 anos, está no Remo desde o ano passado e no melhor momento do atleta na temporada vestindo a camisa azulina, sofreu uma lesão no clássico contra o Paysandu, pela Série C e rompeu os ligamentos do joelho esquerdo. Pedro Vitor realizou o procedimento cirúrgico no dia 7 de agosto, em Belém e permaneceu na capital paraense para tratar da lesão.

O atacante ainda está tratando no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e em fase de transição. O atleta já trabalha com bola, faz alguns movimentos e a intenção do Departamento Médico do Leão Azul é que Pedro Vitor volte a treinar normalmente já na próxima semana, após sete meses fora dos gramados.

Pedro Vitor era o destaque do Remo quando se machucou no clássico Re-Pa (Samara Miranda / Remo)

Pedro Vitor é natural de Recife (PE) e tem como característica jogar pelas ponta. Ele pertence ao Fortaleze-CE e teve sua contratação o aval de Sérgio Papellin, que na época era o executivo do clube nordestino. Pelo Remo, Pedro Vitor realizou 29 partidas e balançou as redes cinco vezes. Ele acumula passagens pelo Sport-PE, clube que o revelou para o futebol, Azuriz-PR, Uberlândia-MG e Náutico-PE, além de ter jogado na Grécia, Ucrânia e Finlândia.