Presidente do Remo, Tonhão é internado em hospital do centro de Belém

O presidente do Remo , Antônio Carlos Teixeira, está internado no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, para se recuperar de um quadro de virose. O mandatário azulino, que tem 65 anos, já estava doente há alguns dias, mas teve uma piora nesta terça-feira (12) e os médicos que o acompanham optaram pela internação devido ao seu histórico de saúde, para, assim, poderem acompanhar de perto a recuperação. A condição do presidente não é considerada grave.

Tonhão foi eleito presidente do Remo em 12 de novembro de 2023 , após exercer por três anos o cargo de vice na gestão de Fábio Bentes . A posse foi realizada de maneira imediata e o mandato é válido até o final de 2026. Desde a posse o dirigente tem planejado e orientado de maneira direta o futebol do Leão, ao lado do vice Glauber Gonçalves e do executivo Sérgio Papellin. A diretoria azulina ainda possui outro vice-presidente, Milton Campos .

Além de presidente e vice, Tonhão já foi diretor em outras gestões do clube nas últimas décadas, conselheiro, benemérito e é integrante do quadro de grandes beneméritos do Leão.

Procurada, a assessoria de comunicação da presidência do Remo afirmou que Tonhão passa bem, mas o clube não irá se manifestar a respeito do quadro de saúde do mandatário por se tratar de uma questão particular.

Em campo, o Remo se recupera de uma crise de desempenho. A equipe vem de dois resultados expressivos consecutivos - vitórias sobre Trem-AP (3 a 1) e Santa Rosa (3 a 0) - sob o comando do treinador paraguaio Gustavo Morínigo, que assumiu a equipe no último dia 5, seis dias após a demissão de seu antecessor no cargo, Ricardo Catalá. A diretoria trabalha nos bastidores para a chegada de até 6 reforços.

O próximo jogo do Remo na temporada será sábado, contra o Santa Rosa, partida de volta das quartas de final do Parazão 2024. O confronto será no Baenão, a partir das 17h. O Leão pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim avança à semifinal do estadual.