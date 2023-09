Médico do Remo dá detalhes da recuperação de Pedro Vitor após cirurgia no joelho; confira

O atacante Pedro Vitor, do Remo, iniciou a fisioterapia para recuperação de movimentos nos últimos dias. O jogador, que passou por uma cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho, tem realizado as atividades no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). As informações são do médico do clube, Jean Klay.

"Ele [Pedro Vitor] já tirou a imobilização do joelho há uma semana e está na fase de recuperação de movimentos. Todas as atividades de fisioterapia estão sendo realizadas no NASP", disse o médico.

A "fase de recuperação de movimentos" descrita por Jean Klay é a primeira do processo de reabilitação após a reconstrução do LCA. Neste período, o principal objetivo do tratamento é ativar os músculos da região e recuperar a condição de alongamento e flexão do joelho, que ficam comprometidos no pós-operatório.

Diagnóstico

No dia seguinte à derrota do Remo para o Paysandu, pela 13ª rodada da Série C, Pedro Vitor foi diagnosticado com a lesão. O clube anunciou que o jogador está fora da temporada 2023, mas sem especificar quando o atleta deve retornar aos gramados. A ausência de prazos faz parte de um novo protocolo adotado pelo departamento médico remista.

Lesões no LCA são comuns no futebol, mas são as que mais precisam de tempo de recuperação. O tempo médio de reabilitação para rupturas desta natureza é de cerca de 7 meses, contados a partir da data da cirurgia. Como a operação ocorreu no início de agosto é provável que o atleta volte a jogar apenas em fevereiro.

Passagem no Remo

Apresentado no Baenão no início da temporada, Pedro Vitor já defendeu o Remo em 29 partidas no ano e marcou cinco gols. Desde o início de 2023, o jogador assumiu a posição de titular, seja com Marcelo Cabo ou com Ricardo Catalá.

No entanto, o melhor momento do jogador com a camisa azulina se deu com o novo treinador. Desde que Catalá chegou no Remo, Pedro Vitor já marcou três gols, todos de fora da área, e ajudou a equipe azulina a conquistar vitórias importantes na Terceirona.