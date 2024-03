Torcida do Remo prepara mosaico no Baenão contra o Amazonas; veja possíveis pistas do desenho

O Remo inicia hoje a busca por uma vaga na semifinal da Copa Verde 2024. O Leão recebe o Amazonas-AM, às 20h, no Baenão, pelo jogo de ida das quartas de final da competição regional. E o torcedor azulino promete uma grande festa, com direito a um mosaico no setor das arquibancadas da 25. Em uma foto que circula nas redes sociais, o mosaico pode ser relacionado ao goleiro Vinícius, que deixou o clube no final de fevereiro.

Nas redes sociais, torcedores que fazem parte da organização do mosaico, explicam em vídeo como será a sequência de movimentos que a torcida terá que fazer e em quais momentos terão que levantar as placas referentes ao mosaico. Em imagens que circulam nas redes sociais, aparece um formato da letra “V” e o número “1”, formando o “V1”, marca do goleiro Vinícius criou de produtos oficiais do clube em 2020.

A sigla "V1" aparece em foto que circula nas redes sociais e mosaico pode ser uma homenagem ao goleiro Vinícius (Reprodução)

Assista

VEJA MAIS

Esse será o terceiro mosaico feito pela torcida do Remo neste ano. Os dois primeiros foram realizados no clássico contra o Paysandu, no Mangueirão, em jogo válido pelo Parazão. Os mosaicos feitos no clássico Re-Pa foram o ano de fundação do clube com as cores da bandeira do Pará, além de pontos turísticos de Belém com a frase “Avisa aí que Belém tem dono”. O segundo mosaico foi o olhar de um Leão.

Mosaico do Remo no clássico Re-Pa (Fábio Will / O Liberal)

VEJA MAIS

Remo x Amazonas jogam às 20h nesta quarta-feira (20), no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com além da Rádio Liberal +.