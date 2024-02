Mosaico de Remo e Paysandu: desenhos vazam na web; confira o que deve rolar no Re-Pa 771

O Re-Pa 771, que será disputado neste domingo (4), promete uma novidade fora das quatro linhas: uma disputa de mosaicos feitos por torcedores de Remo e Paysandu. A movimentação ao longo dos últimos dias foi grande nas redes sociais e a montagem e organização ocorreu durante o sábado (3) e neste domingo no estádio. Algumas supostas imagens dos desenhos, até então mantidos em segredo, viralizaram. A partida começa às 17h no Mangueirão.

Qual o desenho do mosaico do Paysandu?

Mais habituada à realização de mosaicos, a torcida bicolor preparou, para este domingo, uma provocação ao maior rival relembrando um dia que o clube venceu a Tuna Luso no Baenão, estádio azulino, em jogo válido pela Série B de 2001. O confronto foi disputado na casa remista porque o Mangueirão estava em reforma e o local foi considerado, então, “campo neutro”.

mosaico paysandu re-pa 771 Mosaico bicolor foi inspirado em manchete de jornal de 2011 Mosaico bicolor foi inspirado em manchete de jornal de 2011 Mosaico bicolor foi inspirado em manchete de jornal de 2011

No primeiro gol da partida, marcado por Albertinho, o atacante correu para a estátua do leão de pedra que fica no Baenão e a vestiu com a camisa bicolor, causando a ira dos remistas. A imagem foi capa dos jornais do dia seguinte - o que foi reproduzido pela torcida no mosaico.

Qual o desenho do mosaico do Remo?

Na imagem vazada nas redes sociais, a proposta azulina parece ser parecida. No mosaico 3D, um leão aparece junto a alguns recortes de jornal relembrando vitórias históricas do Remo sobre o maior rival. Ao fundo, também são ilustrados alguns pontos turísticos de Belém, como a Estação das Docas, a Basílica de Nazaré e a fachada do Baenão, pela avenida Almirante Barroso.

Imagem do suposto mosaico 3D da torcida do Remo (Reprodução / Redes sociais)

Agenda

Paysandu e Remo se enfrentam na tarde deste domingo, no Mangueirão. A partida começa às 17h e é válida pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. Os ingressos de arquibancada para a partida estão esgotados. O confronto terá acompanhamento Lance a Lance em OLiberal.com e será transmitido pela Rádio Liberal+ 98.9 FM.