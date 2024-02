Primeiro clássico Re-Pa da temporada põe frente a frente os dois líderes do Parazão

São 770 capítulos de uma história que está longe de acabar. Uma das rivalidades mais longevas do futebol mundial entra em cena pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. O primeiro clássico Re-Pa da temporada (771º da história) põe frente a frente os dois times com melhor campanha na competição, num tira-teima que tem como cobertura uma multidão de apaixonados nas arquibancadas do Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O duelo deste domingo representa um grande teste para os dois clubes, que começam a temporada com um alto investimento em contratações. De um lado, o técnico Ricardo Catalá comanda um plantel com 24 contratados e todos eles à disposição. Durante a semana, o técnico fez trabalhos com bola, testando as mais diversas formações. Apesar disso, ele só irá revelar o time titular uma hora antes do jogo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Todavia, existe uma dúvida na cabeça de área, com um possível retorno do volante Daniel, e do meia Marco Antônio. No ataque, ele pode repetir o trio dos últimos jogos, com Echaporã, Ronald e Ytalo. Recentemente o técnico teve a chegada dos atacantes Ribamar e Kelvin, mas a tendência é que ambos possam entrar somente na reta final da partida.

Do outro lado, o técnico Hélio dos Anjos tem dois retornos importantes que podem ser lançados em campo. Estão recuperados de lesão o meia Robinho e o atacante Vinícius Leite, que pode compor ataque com o velho companheiro Nicolas, o artilheiro do Parazão, com quatro gols.

VEJA MAIS



Fora das quatro linhas, o Re-Pa também mede a capacidade dos treinadores, que chegam com históricos bem diferentes. Enquanto Hélio dos Anjos já disputou o clássico pelos dois clubes e nunca perdeu, Catalá vai para o seu segundo, tentando a primeira vitória, que pode dar ao Remo a liderança da competição, hoje nas mãos do Paysandu. O time bicolor tem nove pontos, contra seis do Leão Azul.

Por fim, o terceiro embate será em público. Tanto o Remo quanto o Paysandu anunciaram que os ingressos para as arquibancadas estão esgotados e que restam apenas bilhetes para as cadeiras, lounge e camarotes. As entradas para as cadeiras custam a partir de R$ 120 e lounge com o valor a partir de R$ 300 do lado bicolor. A festa está armada, mas só um pode vencer.

Ficha Técnica

Data: 04/02/2024

Hora: 17h

Local: Mangueirão

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Ederson Brito de Albuquerque

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; João Vieira, Val Soares, Robinho (Biel); Edinho, Vinícius Leite e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Reniê, Raimar; Renato Alves (Marco Antônio), Pavani, Camilo; Echaporã, Ronald e Ytalo.

Técnico: Ricardo Catalá