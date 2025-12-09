Capa Jornal Amazônia
Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF

Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano

O Liberal

Atual vice-campeão paraense de futebol, o Paysandu compareceu ao Congresso Técnico da FPF representado pelo gerente de futebol do clube, Vandick Lima. O dirigente acompanhou as discussões que definiram o formato do Parazão de 2026, que este ano será antecipado para acompanhar o calendário nacional, em virtude da realização da Copa do Mundo, marcada para junho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

No encontro, foram discutidos pontos do regulamento, o sorteio dos grupos e a divulgação da tabela básica — itens que interessam diretamente ao Papão, segundo Vandick. “O Congresso Técnico transcorre da melhor forma possível. As discussões e dúvidas foram esclarecidas aqui, e agora é acompanhar o sorteio para que possamos nos planejar e organizar toda a logística de viagens”, explica o gerente bicolor, que aproveitou para detalhar as metas do clube para a próxima temporada.

“Eu digo sempre: o nosso principal objetivo é o acesso, mas não é o único. Antes disso, temos a Copa Norte e o Parazão. Vamos iniciar já na terceira fase da Copa do Brasil, e nela o objetivo é ir o mais longe possível. Na Série C, queremos o acesso. O título também, claro, mas o foco principal é o acesso. Já no Parazão e na Copa Norte, buscamos o título”, acrescentou o dirigente.

Após o rebaixamento à Série C, o clube vem passando por um processo de reestruturação, que conta com o retorno de ex-dirigentes, como o próprio Vandick, que presidiu o Paysandu entre 2013 e 2014, e Alberto Maia, também reintegrado à atual gestão comandada por Roger Aguilera. A nova comissão de futebol bicolor tem como principal meta reorganizar o departamento e conduzir a montagem do elenco que terá um calendário cheio a partir de janeiro.

“Estamos trabalhando em três frentes neste momento. A primeira é resolver a situação dos atletas que não fazem parte dos planos para o próximo ano. Alguns casos já foram encerrados; outros estão em negociação para saída ou permanência. Paralelamente, estamos buscando novas contratações. A diretoria tem se reunido diariamente na Curuzu para atuar nessas três frentes e definir o melhor para o Paysandu”, finaliza Vandick.

