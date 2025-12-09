Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano O Liberal 09.12.25 15h44 Atual vice-campeão paraense de futebol, o Paysandu compareceu ao Congresso Técnico da FPF representado pelo gerente de futebol do clube, Vandick Lima. O dirigente acompanhou as discussões que definiram o formato do Parazão de 2026, que este ano será antecipado para acompanhar o calendário nacional, em virtude da realização da Copa do Mundo, marcada para junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No encontro, foram discutidos pontos do regulamento, o sorteio dos grupos e a divulgação da tabela básica — itens que interessam diretamente ao Papão, segundo Vandick. “O Congresso Técnico transcorre da melhor forma possível. As discussões e dúvidas foram esclarecidas aqui, e agora é acompanhar o sorteio para que possamos nos planejar e organizar toda a logística de viagens”, explica o gerente bicolor, que aproveitou para detalhar as metas do clube para a próxima temporada. “Eu digo sempre: o nosso principal objetivo é o acesso, mas não é o único. Antes disso, temos a Copa Norte e o Parazão. Vamos iniciar já na terceira fase da Copa do Brasil, e nela o objetivo é ir o mais longe possível. Na Série C, queremos o acesso. O título também, claro, mas o foco principal é o acesso. Já no Parazão e na Copa Norte, buscamos o título”, acrescentou o dirigente. VEJA MAIS Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. Durante congresso técnico, Gluck Paul sugere formação de comissão para debater antecipação de cotas Clubes reclama da demora para o repasse dos valores e pedem o adiantamento por conta do calendário de 2026 Justiça mantém condenação do Paysandu em processo movido por Hélio dos Anjos Clube bicolor foi condenado a pagar mais de R$ 2,3 ao técnico, que deixou o clube em setembro de 2024; decisão também manteve a multa por misoginia aplicada ao treinador Após o rebaixamento à Série C, o clube vem passando por um processo de reestruturação, que conta com o retorno de ex-dirigentes, como o próprio Vandick, que presidiu o Paysandu entre 2013 e 2014, e Alberto Maia, também reintegrado à atual gestão comandada por Roger Aguilera. A nova comissão de futebol bicolor tem como principal meta reorganizar o departamento e conduzir a montagem do elenco que terá um calendário cheio a partir de janeiro. “Estamos trabalhando em três frentes neste momento. A primeira é resolver a situação dos atletas que não fazem parte dos planos para o próximo ano. Alguns casos já foram encerrados; outros estão em negociação para saída ou permanência. Paralelamente, estamos buscando novas contratações. A diretoria tem se reunido diariamente na Curuzu para atuar nessas três frentes e definir o melhor para o Paysandu", finaliza Vandick. 