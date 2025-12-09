Com queda do Fortaleza, Pikachu, ex-Paysandu, chega ao quarto rebaixamento da carreira

Um dos principais ídolos recentes do Paysandu, Yago Pikachu caiu com o Fortaleza-CE para a segunda divisão do futebol brasileiro. Na equipe cearense desde 2023, o jogador não conseguiu ajudar a evitar a queda para a Série B. Este, inclusive, é o quarto rebaixamento do jogador paraense na carreira.

Pikachu, hoje com 33 anos, se destacou com a camisa bicolor, onde marcou 62 gols em quatro temporadas, além de ter sido campeão paraense. Com isso, o atacante despertou interesse de outros clubes e acertou com o Vasco para 2016, que disputava a Série B. O jogador conseguiu o acesso à Série A com o time carioca, mas, em 2020, o Gigante da Colina caiu novamente para a Segundona.

Com isso, Pikachu acumulou o segundo rebaixamento, visto que, em 2013, o jogador, mesmo com o bom desempenho, caiu para a Terceirona com o Papão.

Assim, após cinco temporadas no Vasco, o paraense foi para o Fortaleza e, em 2022, foi transferido para o Shimizu S-Pulse, do Japão. Na equipe japonesa, o atacante chegou na 24ª rodada da disputa, fez 12 jogos, sem marcar gols, e viu a queda do time para a segunda divisão do futebol japonês.

Agora, três anos depois, Pikachu amarga mais uma queda. O Fortaleza, após sete temporadas disputando a Série A, não conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro, fez uma campanha abaixo do esperado e caiu junto do rival Ceará-CE, Juventude-RS e Sport-PE.

Por meio das redes sociais, o paraense lamentou o rebaixamento do tricolor cearense, destacou sua identificação com o clube e reconheceu o ano atípico do time.

"Todos sabemos que tivemos um ano ruim. Mesmo assim, lutamos até o fim em busca de manter o clube na Série A. Tivemos uma reta final de competição que realmente deveria ser o nosso padrão durante toda a temporada. Como um dos mais antigos do elenco, tenho enorme respeito e orgulho de vestir esta camisa. Certamente é o momento mais difícil em minha carreira, por tudo que envolve minha relação com o clube, identificação e carinho", disse o atacante.

Ainda na mensagem, o jogador disse estar confiante de que o clube vai se reerguer e retornar à Série A o mais rápido possível.

"As lágrimas de ontem podem (e devem) se transformar em força para novamente voltar para a Série A, que é seu lugar. Tenho absoluta certeza de que o Fortaleza Esporte Clube vai se reerguer como sempre fez", concluiu.

Nesta temporada, Yago fez 53 jogos, marcou seis gols e deu três assistências, sendo reserva em alguns jogos. Apesar desse retrospecto negativo, o jogador também acumula títulos e performances individuais. São um Parazão, um Campeonato Carioca, três Cearenses e duas Copas do Nordeste.