Botafogo vence, sonha com vaga na fase de grupos da Libertadores e rebaixa o Fortaleza O Botafogo terminou a competição na sexta colocação Estadão Conteúdo 07.12.25 18h47 O Botafogo fez seu papel na 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Fortaleza por 4 a 2 e definiu o rebaixamento do time cearense. A partida foi realizada no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Fortaleza abriu o placar, sofreu a virada, buscou o empate, mas depois sofreu mais dois gols e se despede da elite. O Botafogo terminou a competição na sexta colocação com 63 pontos, se classificando à fase preliminar da Libertadores. Entretanto, se Cruzeiro ou Fluminense for campeão da Copa do Brasil, o Botafogo herdará uma vaga na fase de grupos. O Fortaleza, por outro lado, fica em 18º lugar com 43 pontos, amargando um rebaixamento após uma bela reação na reta final. O time cai ao lado do arquirrival Ceará, além de Juventude e Sport. O Fortaleza volta à Série B, competição que não disputava desde 2018, quando foi campeão e conquistou o acesso. Após algumas tentativas do Botafogo, o Fortaleza começou a se soltar, mas ninguém conseguia uma chance real de gol. Até que o Fortaleza abriu o placar na primeira grande oportunidade. A defesa do Botafogo se atrapalhou um pouco, não conseguiu afastar bem e o rebote ficou com Breno Lopes na meia-lua. Ele ajeitou rápido e chutou cruzado, no ângulo, para fazer um golaço aos 16 minutos. Depois de marcar o gol, porém, o time cearense recuou muito e o Botafogo passou a empilhar oportunidades. Após cruzamento de Vitinho, Artur quase empatou ao desviar de cabeça, mas a bola explodiu no travessão. Depois, Marlon Freitas tabelou com Barrera e chutou rasteiro, mas para fora, com perigo. Mas aos 49, o empate saiu com outro golaço no Nilton Santos. Após cruzamento, Montoro ficou com rebote na grande área. Ele chutou de chapa, com muita categoria, acertando o ângulo de Brenno, que nada pôde fazer. O Fortaleza voltou mais disposto no segundo tempo e teve a primeira finalização com Pochettino, mas para fora. Entretanto, o Botafogo virou o placar no primeiro ataque, logo aos dois minutos. Vitinho cruzou a meia altura e Arthur Cabral deu um peixinho para completar de cabeça. Depois, lances de reviravolta. O Fortaleza teve um escanteio e pediu toque de mão dentro da área. O árbitro não marcou e o Botafogo encaixou um contra-ataque mortal, fazendo o terceiro com Barrera. Porém, o VAR chamou para revisão e o árbitro anulou o gol e marcou pênalti para o Fortaleza. Bareiro cobrou forte, deslocando o goleiro, e deixou tudo igual novamente aos dez minutos. O Botafogo continuou sendo mais ofensivo no jogo. Teve outra cabeçada de Arthur Cabral, mas dessa vez por cima. Em outro lance, Artur girou bem na direita e chutou colocado de fora da área, buscando o ângulo oposto. A bola passou com muito perigo, mas foi para fora. Na reta final, aos 38 minutos, o Botafogo voltou à frente do placar em jogada de escanteio. Santiago Rodríguez cobrou e Marçal subiu alto para testar firme e fazer o terceiro do time carioca. Para confirmar o resultado, o Botafogo encaixou um contra-ataque aos 49 minutos. Após cruzamento rasteiro pela esquerda, Mateo Ponte apareceu na grande área para completar com tranquilidade. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 4 X 2 FORTALEZA BOTAFOGO - Raul; Vitinho (Mateo Ponte), Marçal, Gabriel Bahia e Alex Telles (Cuiabano); Allan, Marlon Freitas, Barrera (Kauan Toledo) e Montoro (Newton); Artur (Santiago Rodríguez) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti. FORTALEZA - Brenno; Eros Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa (Weverson); Pierre (Rodrigo Santos), Lucas Sasha, Pochettino e Yago Pikachu (Matheus Rossetto); Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Lucas Crispim). Técnico: Martín Palermo. GOLS - Breno Lopes, aos 16, e Montoro, aos 49 minutos do primeiro tempo. Arthur Cabral, aos dois, Bareiro aos dez, Marçal, aos 38, e Mateo Ponte, aos 49 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Alexander Barboza e Kauan Toledo (Botafogo). Eros Mancuso, Adam Bareiro, Rodrigo Santos e Lucas Sasha (Fortaleza). ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG). PÚBLICO - 22.797 pagantes RENDA - R$ 905.640,00 LOCAL - Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). 