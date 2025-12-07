Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho Aila Beatriz Inete 07.12.25 9h00 Equipe paraense se destaca no cenário local (Thiago Gomes / O Liberal) Belém se prepara para receber mais um grande evento esportivo. Entre os dias 16 e 21 de dezembro, a Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, será palco do Mundial de Clubes masculino de vôlei. Oito das melhores equipes do mundo estarão na capital para disputar o título, e quem é daqui vive a expectativa pela competição. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador da Apade, única equipe do Pará na Superliga B, Mingau, falou sobre a importância do evento aqui na região. "Eu acho que a COP demonstrou que a gente tem capacidade de fazer grandes eventos. O povo é hospitaleiro. Devido à falta de investimento por muitos anos, ficamos um pouco para trás, o que também não é nada demais. Mas, neste ano, houve a inserção de algum dinheiro, a estrutura melhorou, e a gente realmente sente orgulho de ser paraense, orgulho de estar na cidade, coisa que sempre existiu, mas não de forma tão forte como agora", disse Mingau. O time paraense iniciou, na última semana, sua caminhada rumo ao tão sonhado acesso à primeira divisão do vôlei nacional, vencendo o América-RN, em casa, por 3 sets a 0. A equipe é a principal representante do estado na modalidade, sendo uma das grandes responsáveis pela formação, manutenção e referência do esporte. Mingau é o treinador da equipe da Apade (Thiago Gomes / O Liberal) Expectativa de mais investimentos Em 2023, o Remo se classificou para a Superliga B, mas por falta de investimento, acabou abrindo mão da vaga, que foi para a Apade. Atualmente, a equipe é a única do Estado nas principais divisões do país.Mingau é um dos principais responsáveis pelo crescimento da clube. Segundo ele, o grande objetivo para este ano é se manter na divisão, mas também sonhar alto com uma classificação para as etapas finais. "A gente tem uma expectativa muito boa. Temos uma boa equipe, com jogadores engajados e comprometidos com o campeonato e consigo mesmos. E isso é importante. A gente está pensando primeiro em não cair, porém temos possibilidades muito boas de tentar chegar um pouquinho mais longe, às semifinais, entre os quatro, o que já seria o maior feito. Mas, lógico, já estar entre os oito é algo realmente fora da curva para nós, sabendo das dificuldades que temos de orçamento e da dificuldade de ser a única equipe do Norte sem competições próximas", ressaltou Mingau. Conforme Mingau, além do profissional, a Apade trabalha com as categorias de base e hoje possui cerca de 400 jovens atletas que aspiram ao profissional. Dado esse cenário, o técnico espera que o Mundial de Clubes em Belém faça com que o esporte local receba mais investimento para evoluir ainda mais. "O que a gente sempre espera é legado. Eu espero que seja um grande evento. Espero que lote todos os dias, para mostrar que o Norte tem capacidade de ter um time na Superliga A e que isso possa trazer outros investimentos, que os investidores consigam entender o quanto é importante investir no esporte. Não é só falar que o esporte é uma ferramenta de inclusão. Esse discurso é muito bonito, mas acho que agora é a hora de botar isso em prática e investir em quem faz esporte de verdade, com muita seriedade", destacou o treinador. Oportunidade para ver os ídolos e se inspirar Devido à escassez de competições profissionais no estado, a profissionalização de atletas locais é um pouco mais difícil. Bruno Melo, líbero da Apade e um dos poucos jogadores paraenses na equipe, ressaltou que a realização do Mundial é uma grande oportunidade para que fãs e profissionais do vôlei acompanhem de perto uma competição de alto nível e se aproximem dos ídolos. "É um grande privilégio para os garotos, para quem é amante do voleibol, do esporte, poder ver de perto as estrelas que já foram ícones da nossa seleção, como Bruninho Rezende, Wallace e Lucão, essa galera que vai estar jogando esse Mundial. São três clubes brasileiros, fortes, com grandes investimentos, que vão disputar com grandes equipes do mundo. Então, poder assistir de perto é uma grande oportunidade", declarou o atleta. Bruno está ansioso para o Mundial (Yan Lima / Divulgação) Bruno está no terceiro ciclo com a Apade. Participou da campanha na Superliga C, fez parte da equipe master e agora está na Superliga B, na expectativa de que um dia o vôlei paraense chegue à elite. Com isso, o líbero apontou que o Mundial pode ser um grande estímulo para jovens atletas buscarem o esporte. "Acredito que, para os mais jovens, é uma injeção de estímulo para continuar praticando esporte, pensar em crescer no esporte e como atleta. É isso que eu espero que aconteça", completou o jogador. Mundial O Brasil terá três representantes no torneio: Campinas, país-sede; Cruzeiro, atual campeão mundial e sul-americano; e o Praia Clube, vice-campeão sul-americano. Warta Zawiercie, da Polônia; Perugia, da Itália; Osaka Bluteon, do Japão; Al Rayyan, do Catar; e Swehly, da Líbia, são os demais participantes. A competição começa no dia 16 de dezembro. Os ingresssos para os jogos estão disponiveis no site oficial de vendas do evento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 MMA Sport Club Strike Fight Combat MMA realiza a sua segunda edição dia 13 de dezembro 05.12.25 10h40 ARTES MARCIAIS Paraense de 14 anos conquista título sul-americano escolar no judô Raira Botega vence três lutas no Paraguai e encerra temporada com o principal resultado internacional de sua jovem carreira 04.12.25 19h43 mais esportes Equipe paraense conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Hockey Inline O time Búfalos Hockey subiu ao pódio na competição que ocorreu em São Paulo, em novembro 03.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00