Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau

Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo

O Liberal
fonte

Daico busca segundo cinturão na organização (Reprodução / UFC / Instagram)

Ex-campeão do peso-mosca, o paraense Deiveson Figueiredo, conhecido como Daico, o Deus da Guerra, volta a lutar no próximo dia 30 de maio, no UFC Macau, na China. O lutador vai enfrentar o chinês Song Yadong na luta principal da noite, na categoria dos galos (até 61 kg).

O paraense, natural de Soure, no Marajó, vem de derrota na organização. Em janeiro, Deiveson perdeu para Umar Nurmagomedov por decisão dos juízes e se distanciou da disputa pelo cinturão da categoria, que pertence ao russo Petr Yan.

Agora, diante do chinês, que é o quinto colocado do ranking da categoria, o paraense (7º) vai tentar se recuperar da derrota para voltar a ficar mais perto de uma disputa pelo título.

VEJA MAIS 

image Dana White anuncia luta do paraense Melquizael Costa no UFC; veja data e horário
Presidente do UFC confirma confrontos de brasileiros e destaca duelo do paraense contra Arnold Allen em maio

image UFC 326: Charles do Bronx vence por decisão unânime e é o novo campeão dos peso leve

image Breves Fight Combat (BFC) entrega nocautes e emoção em Breves

Song também vem de derrota na organização. Em janeiro, o chinês perdeu para o ex-campeão Sean O’Malley por decisão. Yadong é 10 anos mais novo que Deiveson. O lutador tem 28 anos e um cartel de 22 vitórias e nove derrotas.

Já Daico possui 25 triunfos na carreira, apenas seis derrotas e um empate. O grande objetivo do paraense é conquistar o título da categoria.

Outros eventos

Além do ex-campeão, o presidente do UFC, Dana White, também anunciou o duelo de outro paraense: Melquizael Costa, que vai encarar o norte-americano Arnold Allen, no UFC Vegas 117, no dia 16 de maio, na categoria dos penas. O combate será o principal da noite. Melk é o 12º do ranking enquanto Allen é o oitavo. 

Dana ainda anunciou outros cinco eventos, que vão anteceder o UFC Freedom 250 — que será realizado na Casa Branca, em junho. O primeiro deles será o UFC 327, marcado para 11 de abril, que contará com duas disputas de cinturão: Jiri Prochazka e Carlos Ulberg se enfrentam pelo título vago dos meio-pesados, enquanto Joshua Van e Tatsuro Taira disputam o cinturão do peso-mosca.

Na sequência, no dia 8 de abril, o brasileiro Gilbert "Durinho" Burns encara Mike Malott no UFC Winnipeg, no Canadá. Logo depois, no dia 25 de abril, o ex-campeão peso-galo Aljamain Sterling encara Youssef Zalal na divisão dos penas.

No dia 2 de maio, será a vez de Jack Della Maddalena e Carlos Prates fazerem a luta principal do UFC Perth, na Austrália. Já o UFC 328, em 9 de maio, terá a disputa de cinturão do peso-médio entre Khamzat Chimaev e Sean Strickland.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

ufc

mais esportes

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

mais esportes

Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau

Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo

13.03.26 10h07

AVALIAÇÃO

Esportes: Belém recebe seminário nacional de avaliação dos JEBS

Evento da Confederação Brasileira de Desportos Escolares reúne representantes dos 26 estados e do Distrito Federal entre 12 e 15 de março

12.03.26 14h42

MMA Sport Club

Breves Fight Combat (BFC) entrega nocautes e emoção em Breves

10.03.26 11h21

MMA Sport Club

Amazônia Fight League ocorre neste sábado, em Belém

06.03.26 10h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

BRASILEIRÃO

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

12.03.26 20h58

ESTREIA AMARGA

Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo

Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo

12.03.26 23h02

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

UFC

Dana White anuncia luta do paraense Melquizael Costa no UFC; veja data e horário

Presidente do UFC confirma confrontos de brasileiros e destaca duelo do paraense contra Arnold Allen em maio

13.03.26 7h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda