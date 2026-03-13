Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo O Liberal 13.03.26 10h07 Daico busca segundo cinturão na organização (Reprodução / UFC / Instagram) Ex-campeão do peso-mosca, o paraense Deiveson Figueiredo, conhecido como Daico, o Deus da Guerra, volta a lutar no próximo dia 30 de maio, no UFC Macau, na China. O lutador vai enfrentar o chinês Song Yadong na luta principal da noite, na categoria dos galos (até 61 kg). O paraense, natural de Soure, no Marajó, vem de derrota na organização. Em janeiro, Deiveson perdeu para Umar Nurmagomedov por decisão dos juízes e se distanciou da disputa pelo cinturão da categoria, que pertence ao russo Petr Yan. Agora, diante do chinês, que é o quinto colocado do ranking da categoria, o paraense (7º) vai tentar se recuperar da derrota para voltar a ficar mais perto de uma disputa pelo título. VEJA MAIS Dana White anuncia luta do paraense Melquizael Costa no UFC; veja data e horário Presidente do UFC confirma confrontos de brasileiros e destaca duelo do paraense contra Arnold Allen em maio UFC 326: Charles do Bronx vence por decisão unânime e é o novo campeão dos peso leve Breves Fight Combat (BFC) entrega nocautes e emoção em Breves Song também vem de derrota na organização. Em janeiro, o chinês perdeu para o ex-campeão Sean O’Malley por decisão. Yadong é 10 anos mais novo que Deiveson. O lutador tem 28 anos e um cartel de 22 vitórias e nove derrotas. Já Daico possui 25 triunfos na carreira, apenas seis derrotas e um empate. O grande objetivo do paraense é conquistar o título da categoria. Outros eventos Além do ex-campeão, o presidente do UFC, Dana White, também anunciou o duelo de outro paraense: Melquizael Costa, que vai encarar o norte-americano Arnold Allen, no UFC Vegas 117, no dia 16 de maio, na categoria dos penas. O combate será o principal da noite. Melk é o 12º do ranking enquanto Allen é o oitavo. Dana ainda anunciou outros cinco eventos, que vão anteceder o UFC Freedom 250 — que será realizado na Casa Branca, em junho. O primeiro deles será o UFC 327, marcado para 11 de abril, que contará com duas disputas de cinturão: Jiri Prochazka e Carlos Ulberg se enfrentam pelo título vago dos meio-pesados, enquanto Joshua Van e Tatsuro Taira disputam o cinturão do peso-mosca. Na sequência, no dia 8 de abril, o brasileiro Gilbert "Durinho" Burns encara Mike Malott no UFC Winnipeg, no Canadá. Logo depois, no dia 25 de abril, o ex-campeão peso-galo Aljamain Sterling encara Youssef Zalal na divisão dos penas. No dia 2 de maio, será a vez de Jack Della Maddalena e Carlos Prates fazerem a luta principal do UFC Perth, na Austrália. Já o UFC 328, em 9 de maio, terá a disputa de cinturão do peso-médio entre Khamzat Chimaev e Sean Strickland. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes ufc mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 AVALIAÇÃO Esportes: Belém recebe seminário nacional de avaliação dos JEBS Evento da Confederação Brasileira de Desportos Escolares reúne representantes dos 26 estados e do Distrito Federal entre 12 e 15 de março 12.03.26 14h42 MMA Sport Club Breves Fight Combat (BFC) entrega nocautes e emoção em Breves 10.03.26 11h21 MMA Sport Club Amazônia Fight League ocorre neste sábado, em Belém 06.03.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58 ESTREIA AMARGA Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo 12.03.26 23h02 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 UFC Dana White anuncia luta do paraense Melquizael Costa no UFC; veja data e horário Presidente do UFC confirma confrontos de brasileiros e destaca duelo do paraense contra Arnold Allen em maio 13.03.26 7h56