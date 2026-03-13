Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau

Ex-campeão do peso-mosca, o paraense Deiveson Figueiredo, conhecido como Daico, o Deus da Guerra, volta a lutar no próximo dia 30 de maio, no UFC Macau, na China. O lutador vai enfrentar o chinês Song Yadong na luta principal da noite, na categoria dos galos (até 61 kg).

O paraense, natural de Soure, no Marajó, vem de derrota na organização. Em janeiro, Deiveson perdeu para Umar Nurmagomedov por decisão dos juízes e se distanciou da disputa pelo cinturão da categoria, que pertence ao russo Petr Yan.

Agora, diante do chinês, que é o quinto colocado do ranking da categoria, o paraense (7º) vai tentar se recuperar da derrota para voltar a ficar mais perto de uma disputa pelo título.

Song também vem de derrota na organização. Em janeiro, o chinês perdeu para o ex-campeão Sean O’Malley por decisão. Yadong é 10 anos mais novo que Deiveson. O lutador tem 28 anos e um cartel de 22 vitórias e nove derrotas.

Já Daico possui 25 triunfos na carreira, apenas seis derrotas e um empate. O grande objetivo do paraense é conquistar o título da categoria.

Outros eventos

Além do ex-campeão, o presidente do UFC, Dana White, também anunciou o duelo de outro paraense: Melquizael Costa, que vai encarar o norte-americano Arnold Allen, no UFC Vegas 117, no dia 16 de maio, na categoria dos penas. O combate será o principal da noite. Melk é o 12º do ranking enquanto Allen é o oitavo.

Dana ainda anunciou outros cinco eventos, que vão anteceder o UFC Freedom 250 — que será realizado na Casa Branca, em junho. O primeiro deles será o UFC 327, marcado para 11 de abril, que contará com duas disputas de cinturão: Jiri Prochazka e Carlos Ulberg se enfrentam pelo título vago dos meio-pesados, enquanto Joshua Van e Tatsuro Taira disputam o cinturão do peso-mosca.

Na sequência, no dia 8 de abril, o brasileiro Gilbert "Durinho" Burns encara Mike Malott no UFC Winnipeg, no Canadá. Logo depois, no dia 25 de abril, o ex-campeão peso-galo Aljamain Sterling encara Youssef Zalal na divisão dos penas.

No dia 2 de maio, será a vez de Jack Della Maddalena e Carlos Prates fazerem a luta principal do UFC Perth, na Austrália. Já o UFC 328, em 9 de maio, terá a disputa de cinturão do peso-médio entre Khamzat Chimaev e Sean Strickland.