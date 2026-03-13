Dana White anuncia luta do paraense Melquizael Costa no UFC; veja data e horário

O presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, anunciou na noite da última quinta-feira (12) uma série de lutas para os próximos eventos da organização. Entre os brasileiros confirmados nos cards está o paraense Melquizael Costa, que terá destaque ao disputar a luta principal do UFC Vegas 117, no dia 16 de maio, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O atleta do Pará enfrentará o inglês Arnold Allen no UFC Apex. O combate foi confirmado durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais do dirigente, que revelou diversas novidades para os próximos meses da principal organização de MMA do mundo.

Além do confronto envolvendo o paraense, Dana White também oficializou uma disputa de cinturão entre Khamzat Chimaev e Sean Strickland, marcada para o dia 9 de maio, pelo título dos pesos-médios.

Paraense Melquizael Costa vive grande fase no UFC

Melquizael Costa, também conhecido como "Melk", vem se consolidando como um dos atletas mais ativos do octógono do UFC. Menos de um mês após vencer Dan Ige com um nocaute no UFC Houston, o brasileiro já tem novo desafio confirmado na organização.

O paraense enfrentará Arnold Allen no dia 16 de maio, no UFC Apex, em Las Vegas (EUA). O duelo coloca frente a frente dois lutadores que vivem momentos distintos na categoria dos pesos-penas.

De um lado, Melquizael Costa vive possivelmente o melhor momento da carreira, embalado por uma sequência de seis vitórias no UFC. Do outro, o inglês Arnold Allen tenta retomar o caminho das vitórias após resultados irregulares na organização.

Na última aparição, em janeiro desta temporada, Allen foi derrotado pelo brasileiro Jean Silva por decisão unânime dos juízes.

Vitória pode aproximar paraense do top 10

Após um ano de 2025 positivo e iniciar a atual temporada com bons resultados, Melquizael conquistou vaga no ranking da divisão dos pesos-penas, categoria até 66 kg.

Atualmente na 12ª colocação, o paraense terá um desafio direto contra Arnold Allen, que ocupa a 8ª posição no ranking.

Caso confirme a boa fase e supere o adversário inglês, Melquizael pode se consolidar entre os principais nomes da categoria e se aproximar de uma vaga no top 10 do UFC.

Outros brasileiros também tiveram lutas anunciadas

Durante a transmissão, Dana White também confirmou outros combates envolvendo lutadores brasileiros nos próximos eventos do UFC.

Entre eles estão o ex-campeão dos galos Deiveson Figueiredo, o peso-pesado Tallison Teixeira e o meio-médio Gabriel “Marretinha” Bonfim, que terão compromissos importantes nas próximas semanas.

Além disso, o dirigente anunciou a luta principal do UFC 328, que terá Khamzat Chimaev contra Sean Strickland valendo o cinturão dos pesos-médios.

Confira abaixo os demais anúncios e suas respectivas datas

25 de abril

Aljamain Sterling x Youssef Zalal - UFC Vegas 116, Las Vegas (EUA) - luta principal pelo peso pena

2 de maio

Beneil Dariush x Quillan Salkilld - UFC Perth, Austrália - co-luta principal pelo peso leve

9 de maio

Khamzat Chimaev x Sean Strickland - UFC 328, em Newark, Nova Jersey (EUA) - luta principal pelo cinturão dos médios

Alexander Volkov x Waldo Cortes-Acosta - UFC 328, em Newark, Nova Jersey (EUA) - co-luta principal pelo pelo pesado

Jan Blachowicz vs Bogdan Guskov 2 - UFC 328, em Newark, Nova Jersey (EUA) - luta pelo peso meio-médio

King Green vs Jeremy Stephens - UFC 328, em Newark, Nova Jersey (EUA) - luta pelo peso leve

16 de maio

Arnold Allen x Melquizael Costa - UFC Vegas 117, Las Vegas (EUA) - luta principal pelo peso pena

30 de maio

Song Yadong x Deiveson Figueiredo - UFC Macau - luta pelo peso galo

Zhang Mingyang x Alonzo Menifield - UFC Macau - luta pelo peso leve

Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira - UFC Macau - luta pelo peso pesado

6 de junho

Belal Muhammad x Gabriel Bonfim - UFC Vegas 118, Las Vegas (EUA) - luta principal pelo peso meio-médio