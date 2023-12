Luta de Melquizael Costa é retirada do UFC Austin e pode ser reagendada para próximo sábado

O UFC Austin, que ocorre na noite deste sábado (2), sofreu uma reviravolta inesperada momentos antes da pesagem dos atletas, na última sexta-feira (1º). Steve Garcia, adversário do paraense Melquizael Costa, passou mal e foi impedido de continuar o processo de corte de peso. Como resultado, a aguardada luta entre os dois atletas foi retirada da programação do evento.

VEJA MAIS

De acordo com informações do portal Tatame, o incidente momentos antes da pesagem oficial. Garcia, adversário de Melk, enfrentou problemas de saúde que o impediram de seguir com o processo de corte de peso, levando à decisão da organização de retirar a luta da grade.

Em suas redes sociais, Melk compartilhou a publicação de um perfil identificado como “MMA Melotto”, onde dizia que sua luta contra Garcia seria reagendada para o UFC do próximo sábado, dia 9 de dezembro. Confira:

Nos comentários, o atleta respondeu: “Vamoo!”. Seguidores e fãs do lutador paraense também comemoraram a notícia. “Nosso campeão! Vai fazer muitas histórias no maior evento do ano”, disse um seguidor.