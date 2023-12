Tensões nos bastidores do UFC Austin: confronto entre Bobby Green e Arman Tsarukyan agita Fight Week

A Fight Week do UFC Austin, que antecede o evento marcado para este sábado (2), viu o surgimento de uma “batalha” fora do octógono entre os pesos-leves Bobby Green e Arman Tsarukyan. Embora inicialmente não estivessem escalados para se enfrentarem no cage, os dois lutadores se tornaram protagonistas de um confronto físico dentro do hotel que estão hospedados. As tensões nos bastidores entre os atletas ocorreu na última sexta-feira (1º).

Vídeos gravados no hotel onde os atletas estavam hospedados revelam cenas acaloradas de briga não apenas entre os lutadores, mas também envolvendo suas equipes. Na primeira filmagem que se tornou viral, Tsarukyan se aproxima de Green com palavras ásperas. “Você está falando m*** de mim", afirmou antes de segurar a garganta de Green em meio a uma breve discussão.

Assista ao vídeo:





Em um segundo episódio registrado em vídeo, as tensões entre ambos os lados voltam à tona. Dessa vez, uma discussão entre Bobby Green e um membro da equipe de Tsarukyan se transforma em uma troca de socos, com um terceiro indivíduo associado à equipe do lutador armênio tentando atingir Green com um chute pouco depois. Confira: