Deiveson Figueiredo responde ex-campeão que apostou em sua derrota: ‘Quero enfrentar ele’

O paraense Deiveson Figueiredo terá uma grande noite no próximo sábado (2), no UFC Fight Night: Austin. Parte do card principal, o ‘Deus da Guerra’ vai estrear na categoria peso-galo (até 61,2kg), contra o estadunidense Rob Font, em seu retorno ao octógono após quase um ano. No entanto, mesmo antes da luta já existem apostas para o resultado do desafio.

O ex-campeão Aljamain Sterling declarou que acredita na derrota do paraense na estreia da nova categoria. Em seu canal no Youtube, em setembro, o ex-campeão da divisão previu uma luta complicada para o ‘Deus da Guerra’ e citou a desvantagem física do paraense em comparação aos novos rivais.

“Acho que Rob Font vai apagar as luzes de Figueiredo. Acredito que Figueiredo será um pouco pequeno demais, até mesmo ficando em pé ao lado dele pessoalmente. Ele terá a vantagem na velocidade, mas acredito que uma vez que Font encurte a distância, ele vai conseguir encontrar aqueles grandes ganchos que ele lança. Figueiredo, obviamente é um ex-campeão mundial, eu acho que ele vai tornar isso interessante, mas eu ainda penso que o tamanho será um fator”, afirmou.

Às vésperas do embate, o paraense comentou, em entrevista exclusiva à equipe de esportes de O Liberal, a declaração de Sterling, e afirmou: quer enfrentá-lo.

“Quando eu sair vitorioso dessa luta, ele é um cara que tá no meu ponto de vista para pedir luta contra ele, quero enfrentar ele. Espero que o UFC me dê essa grande chance de luta acontecer, entre campeão e ex-campeão”, afirmou.

Antes da mudança de categoria, Deiveson se consagrou no peso-mosca (até 57kg), onde foi campeão duas vezes e protagonizou uma das maiores rivalidades do UFC, em uma quadrilogia histórica contra Brandon Moreno. Na última luta, em janeiro deste ano, o ‘Deus da Guerra’ perdeu pela segunda vez para Moreno e acabou perdendo o título do peso-mosca.