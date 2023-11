Paraense Deiveson Figueiredo tem data de estreia em nova categoria confirmada; confira detalhes

Estão definidos os combates do card principal do UFC Austin, que será realizado no dia 2 de dezembro, no Texas, nos Estados Unidos. Entre as atrações principais está o paraense Deivison Figueiredo, o ‘Deus da Guerra’, que estreia na categoria peso-galo (até 61,2kg), marcando seu retorno aos octógonos.

O paraense é ex-campeão peso-mosca (até 56,7kg), estreia nos galos contra Rob Font, após uma quadrilogia histórica contra Brandon Moreno, encerrada em janeiro deste ano após a derrota de Figueiredo.

Primeiro rival de Deivison, também conhecido como ‘Daico’, Rob Font é o oitavo colocado no ranking dos galos, somando apenas uma vitória nas últimas quatro lutas, chegando para o desafio após uma derrota contra Cory Sandhagen, em agosto.

A luta principal da noite é entre Beneil Dariush, que defende a quarta colocação no ranking dos leves, e Arman Tsarukyan, estrela em ascenção e oitavo da categoria, que chega para o desafio embalado por vitórias consecutivas sobre Damir Ismagulov e Netto BJJ.

Veja o card principal do UFC Austin:

Peso leve (até 70,3kg): Beneil Dariush x Arman Tsarukyan

Peso leve (até 70,3kg): Dan Hooker x Bobby Green

Peso galo (até 61,2kg): Rob Font x Deiveson Figueiredo

Peso meio-médio (até 77,1kg): Sean Brady x Kelvin Gastelum

Peso médio (até 83,9kg): Punahele Soriano x Dustin Stoltzfus

Peso meio-pesado (até 93kg): Khalil Rountree x Azamat Murzakanov