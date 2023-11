Campeão da categoria peso-galo do UFC, Sean O’Malley crava: “Serei o maior nome do esporte”

Após conquistar o cinturão da categoria peso-galo do UFC em agosto deste ano, o lutador americano Sean O’Malley afirmou em entrevista ao podcast "The MMA Hour" que pretende dominar o esporte nos próximos anos. Em março de 2024, o atual campeão deve fazer sua primeira defesa de cinturão contra o equatoriano Marlon “Chito” Vera.

“Serei o maior nome do esporte. Eu vou lá e nocauteio o "Chito" (Marlon Vera), faço mais uma luta no final do ano, fico com 2-0 em 2024. Acredito que serei o maior nome do esporte, principalmente fazendo isso de forma espetacular, não chata como "Chito" x Pedro (Munhoz), afirmou O’Malley.

“Sugar” O’Malley possui um retrospecto positivo no UFC, com nove vitórias, um "No Contest" (sem resultado) e uma derrota. Seu único revés aconteceu justamente contra o seu próximo oponente, Marlon Vera, em agosto de 2020. Na ocasião, o americano foi nocauteado. Apesar de reencontrar o único adversário que foi capaz de derrotá-lo, O'Malley está confiante e acredita ser melhor do que o oponente.

"Não acho que seja algo pessoal porque sinto que se essa luta nunca acontecesse, não me incomodaria. Nunca perdi o sono por causa dessa luta. Quero dizer, não é pessoal. (Isso) Pode se tornar pessoal. Veremos o que é dito, o que acontece. Mas são negócios, negócios empolgantes", concluiu o campeão.

Sean ganhou o cinturão da categoria peso-galo após nocautear o jamaicano Aljamain Sterling, que dominou sua categoria durante vários meses.