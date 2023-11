Jailton Malhadinho vence Derrick Lewis na luta principal do UFC São Paulo

Jailton Almeida demonstrou, novamente, que veio para ficar no pelotão de elite dos pesos-pesados. Na luta principal do UFC São Paulo, Malhadinho usou seu grappling para neutralizar o ímpeto do nocauteador Derrick Lewis e vencer com tranquilidade sua sexta luta seguida na principal liga de MMA do mundo. Ao final dos cinco rounds previstos, o atleta da Bahia foi apontado como vencedor por decisão unânime dos juízes.Dominante do início ao fim do duelo, Malhadinho se tornou o dono do maior tempo de controle em uma única luta entre pesos pesados na história do UFC. Ao todo, foram 21 minutos e dez segundos de domínio sobre Derrick Lewis

Gabriel Marretinha sofre duro nocaute no UFC São Paulo

Promessa brasileira no MMA, Gabriel Bonfim, o ‘Marretinha’ amargou a primeira derrota da carreira. Inserido na luta co-principal do UFC São Paulo, realizado neste sábado (4), o representante dos meio-médios (até 77,1kg.), aceitou a luta franca contra Nicolas Dalby e acabou pagando o preço. Após confronto alucinante, o Marretinha sucumbiu à agressividade do veterano e foi superado por nocaute no segundo round

Dana White anuncia três disputas de cinturão para o início da temporada 2024 do UFC

A temporada 2024 do UFC promete começar com tudo. Nesta segunda-feira (6), Dana White anunciou através de suas redes sociais três disputas de título para as primeiras edições numeradas do ano que vem. Os campeões Sean Strickland, Alexander Volkanovski e Sean O’Malley colocarão seus cinturões em jogo em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

Sean Strickland fará sua primeira defesa de cinturão contra Dricus du Plessis, Alexander ‘The Great’ Volkanovski tentará manter o título do peso-pena (66 kg) contra Islam Makhchev e Sean O’Malley terá seu primeiro compromisso dentro do octógono como campeão dos galos (61 kg). ‘Sugar’, como o americano é conhecido, terá como desafiante ao título o equatoriano Marlon ‘Chito’ Vera

Amanda Nunes anuncia nascimento da segunda filha com esposa

No último dia 1º de novembro, a família da ex-campeã do UFC Amanda Nunes ganhou mais um membro. A, ‘Leoa’ anunciou o nascimento de Hazel Ann, sua segunda filha com a também ex-lutadora do Ultimate, Nina Nunes (Ansaroff).

Brasileiros brilham e faturam dois cinturões no Karate Combat 42

Karate Combat realizou a edição 42 nesta sexta (3), na República Dominicana. Os três brasileiros em ação no card saíram vitoriosos: Luiz Rocha manteve o cinturão dos leves (até 68kg), Sthefanie Oliveira se tornou a primeira campeã da história da organização e Bruno Assis voltou para a coluna dos vencedores, após duas derrotas consecutivas