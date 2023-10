Paraense Rayanne dos Santos fecha contrato com o UFC

O UFC tem uma nova contratada! É a paraense Rayanne dos Santos, que se junta ao elenco da maior organização de MMA do mundo. O anúncio foi feito pela própria lutadora, por meio das redes sociais, que celebrou a nova etapa.

“Eu esperei tanto por esse momento meu Deus!!! Galera chegamos. Obrigado a todos, sem exceção, todos vocês fazem parte desse momento maravilhoso meu melhor momento. [...] Não vejo a hora de poder subir no maior palco de MMA do planeta, vamos para cima”, escreveu a atleta.



Rayanne tem 28 anos e acumula 14 vitórias e apenas seis derrotas na carreira dentro do MMA, que iniciou há oito anos. Em sua última luta, em maio deste ano, conquistou o cinturão do peso-átomo (47,6kg), no Invicta FC, após derrotar a americana Jillian DeCoursey. As negociações com o UFC estão acontecendo desde então, como adiantou na época uma fonte ligada a equipe de esportes de O Liberal.

Em 2022, chegou a disputar uma vaga no UFC no Contender Series, reality show de Dana White, presidente do UFC, que chegou a elogiar a paraense. Na oportunidade, perdeu a vaga para a também brasileira Denise Gomes, que conseguiu o contrato.