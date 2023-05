Campeã no Invicta, paraense Rayanne Amanda deve fechar com o UFC

A paraense Rayanne Amanda, que sagrou-se campeã da categoria peso-átomo (47,6 kg) do Invicta FC no início de maio, está próxima de fechar com o Ultimate Fighting Championship (UFC). Uma fonte da equipe de esportes de O Liberal informou que a atleta já está em negociações com a organização.

De acordo com a fonte, Rayanne ainda não pode assinar com a companhia de Dana White, mandatário do UFC, por ainda estar ligada ao Invicta. Porém, conversas para a liberação da atleta estão em andamento e, a qualquer mometo, a paraense pode assinar o acordo.

Rayanne Amanda, de 27 anos, acumula 14 vitórias e seis derrotas na carreira. A brasileira se destaca como uma das principais atletas da categoria, surpreendendo cada vez mais com sua habilidade no cage. A conquista do título reforçou ainda mais a posição de destaque da brasileira no cenário mundial do MMA.