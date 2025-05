Em São Paulo, paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

O projeto Leão de Judá, de Vigia, no nordeste do Pará, levou 16 atletas ao Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu e conquistou três medalhas, sendo uma de ouro. A competição terminou no último final de semana, em São Paulo.

Eduarda Santos, faixa-roxa de 36 anos, foi a grande campeã de sua categoria e ficou com a medalha de ouro. Já Andréia Júlia conquistou a medalha de prata, e Suellem Soeiro encerrou a competição com o bronze. Além desses resultados, o projeto também obteve outra medalha de ouro com Sara Pinheiro, no Brasil Open, realizado na cidade de São Paulo na última semana.

Todas as medalhistas fazem parte do projeto social Leão de Judá, desenvolvido em Vigia. Paulo Pinheiro, criador da iniciativa, celebrou as conquistas: "É um fato inédito para nossa cidade: um projeto social trazer um ouro, um bronze e uma prata no Brasileiro e ainda um ouro no Brasil Open. É uma emoção muito grande para um projeto que tem apenas três anos de existência alcançar um resultado tão expressivo", declarou.

VEJA MAIS

O projeto Leão de Judá começou na garagem da casa de Paulo, há três anos, com apenas 16 pessoas. Hoje, a iniciativa atende cerca de 210 atletas, com idades entre cinco e 42 anos. Todas as aulas são gratuitas e, além do esporte, o projeto também exige disciplina e bom desempenho escolar.

"A gente vê, com esse resultado, que o projeto só tende a crescer", destacou Paulo. "Convidamos pessoas de qualquer idade a participar do projeto Leão de Judá, para praticar o jiu-jitsu", concluiu.