Atletas Pará são destaques no Pan-Americano de jiu-jitsu disputado nos Estados Unidos

O Pará segue fazendo bonito nos esportes amadores ao redor do globo. Desta vez, coube ao jovem atleta paraense Ricardo Filho, de 16 anos, garantir a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2025, realizado nos Estados Unidos. Ele se destacou na categoria Juvenil - Azul - Super Pesado, elevando o Pará ao topo do pódio.

Além disso, o estado também celebrou duas outras conquistas com medalhas de bronze, trazidas por Gleydson Filho, na categoria juvenil-Azul Galo, e Giovana Guedes, na categoria juvenil, ambos com 16 anos. Este evento, considerado um dos mais importantes da modalidade, contou com a participação de países de todo o mundo, sendo promovido pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). As competições ocorreram de 19 a 23 de março, na Silver Spurs Arena, localizada no Osceola Heritage Park, em Kissimmee, Flórida (USA).

Giovana Guedes também saiu da competição com medalha no peito. (Divulgação SEEL)

Os atletas tiveram apoio do Governo do Pará. O secretário da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a importante conquista dos paraenses no Pan-Americano e o apoio governamental. “A conquista dos paraenses no Pan-Americano é um marco positivo não somente para o esporte local, mas também para a projeção do Pará no cenário internacional. O apoio do Governo do Pará, por meio da Seel, tem sido crucial para o desenvolvimento e sucesso dos atletas nas competições nacionais e internacionais, proporcionando recursos e incentivos necessários para que possam competir em alto nível.”

Esse suporte, segundo o secretário, não só estimula o crescimento do jiu-jitsu no estado, como também inspira a juventude a se envolver mais ativamente no esporte, promovendo saúde, disciplina e oportunidades de carreira.

O atleta paraense campeão juvenil do Pan-Americano, Ricardo Filho, mais conhecido como Zito, liderou o ranking na sua categoria, em 2024, a nível estadual da FJJP, nacional e internacional. O atleta agradece ao Governo do Pará, pelo apoio que transformou em conquista na sua primeira competição do ano.

“Gostaríamos de agradecer ao Governo do Estado do Pará e à Seel, por todo o apoio para que nós, atletas, termos a oportunidade de competir em alto nível, nas principais competições da modalidade a nível Internacional”, disse o jovem campeão Pan-Americano. Agora os paraenses se preparam para o Campeonato Brasileiro, que será realizado em São Paulo e Campeonato Mundial na Califórnia (EUA).

O Pan-Americano de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos, contou com categorias do masculino ao feminino:

Categorias Masculinas

-Peso Aberto: Livre

-Pesadíssimo: Sem limite

-Super Pesado: Até 100,5 kg (-222 lb)

-Pesado: Até 94,3 kg (-208 lb)

-Meio-Pesado: Até 88,3 kg (-195 lb)

-Médio: Até 82,3 kg (-181,5 lb)

-Leve: Até 76 kg (-168 lb)

-Pena: Até 70 kg (-154,5 lb)

-Pluma: Até 64 kg (-141,5 lb)

-Galo: Até 57,5 kg (-127 lb)

Categorias Femininas

- Peso Aberto: Livre

- Pesadíssimo: Sem limite

- Pesado: Até 79,3 kg (-175 lb)

- Meio-Pesado: Até 74 kg (-163,5 lb)

- Médio: Até 69 kg (-152,5 lb)

- Leve: Até 64 kg (-141,5 lb)

- Pena: Até 58,5 kg (-129 lb)

- Pluma: Até 53,5 kg (-118 lb)

- Galo: Até 48,5 kg (-107 lb)

Além disso, o campeonato também contou com categorias por idade, incluindo Juvenil 1 e 2, adulto, e várias categorias Master para diferentes faixas etárias.