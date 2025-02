Superliga B Vôlei Masculino abre calendário de competições nacionais na arena Mangueirinho

A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, abriu o calendário de competições nacionais, com a Superliga B de Voleibol Masculino, realizada nesta terça-feira (11), em Belém. A partida válida pela 10ª rodada da competição, entre Apade Vôlei-PA e Araguari EVA-MG, terminou em 3 sets a 0 para o time mineiro.

A Superliga B é realizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), e contou com o apoio da Federação Paraense de Voleibol (FPV) e Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A secretária em exercício da Seel, Ana Paula Alves, disse que esse é o primeiro de muitos eventos nacionais realizados no Mangueirinho e destacou que o governo do Pará e a Seel estão empenhados para manter a Arena na rota de grandes competições estaduais e nacionais em 2025.

"No dia 22 deste mês, teremos a Superliga A, entre Vôlei Renata e Sada/Cruzeiro, numa partida histórica para o povo paraense que ama essa modalidade e vai poder ver de perto os seus ídolos, como o levantador Bruninho, o oposto Wallace e o central Lucão, entre outras estrelas", pontua a secretária.

Com a derrota, a Apade ficou na 10ª colocação, somando 12 pontos. A próxima partida será fora de casa contra o time da EC Praia Grande–SP. No dia 28 deste mês, o time paraense volta a jogar na Arena Mangueirão, pela Superliga.

Eventos em 2025

Além da Superliga de Voleibol, Série A, entre Vôlei Renata e Sada/Cruzeiro, marcada para as 18h30 do dia 22 de fevereiro, o calendário de competições no Mangueirinho conta com mais de 25 eventos esportivos locais e nacionais até o momento.