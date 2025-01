Vôlei paraense: Apade vence o Brasília de virada e segue nas primeiras posições da Superliga B

Em uma partida com fortes emoções, a APADE venceu o Brasília-DF por 3 sets a 1, pela quarta rodada da Superliga B de Vôlei, na noite do último sábado (11), no Ginásio do SESI, em Belém.

O time brasiliense venceu o primeiro set por 25 x 22. O segundo set foi marcado pela recuperação da Apade, que venceu por 25 x 23. A equipe paraense empatou a partida e virou, vencendo os dois últimos sets pelos placares de 25 x 22 e 25x19, respectivamente. Com esse resultado a Apade soma três vitórias em quatro jogos, alcançando 9 pontos na tabela de classificação.

Destaque para o público paraense, que se fez presente no Ginásio do Sesi, para acompanhar o representante do Estado na Superliga B de vôlei. Um pouco mais de 700 pessoas marcaram presença e viram a vitória da Apade.

A equipe paraense segue entre os primeiros na classificação da Superliga B de vôlei masculino. A Apade ocupa a terceira posição na tabela com 9 pontos. Sem muito tempo para descansar, o próximo compromisso da Apade já é nesta terça-feira (14), às 20h, contra o Montes Claros, em Minas Gerais (MG).