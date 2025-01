Virou moda! Mangueirinho se prepara para receber a Superliga de Vôlei Masculino

O ano de 2025 começou em grande estilo para os amantes do esporte, principalmente do Voleibol. Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), A arena Guilherme Paraense - Manguerinho, será palco da Superliga masculina de Vôlei.

No dia 22 de fevereiro entram em quadra Vôlei Renata e Sada/Cruzeiro, às 18h30. A partida é valida pela 7ª rodada da competição nacional, realizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), com o apoio da Federação Paraense de Vôlei (FPV).

O Vôlei Renata é o mandante da partida em Belém, atual vice-campeão da Superliga, está na terceira colocação da competição com 24 pontos. Tem como destaque o levantador Bruninho e o oposto argentino Bruno Lima. Já o Cruzeiro é o maior campeão da disputa, com oito títulos, e encara o algoz na última edição da Liga Nacional de Vôlei. O time mineiro lidera o campeonato deste ano, com 29 pontos e tem Lucão e Wallace, campeões olímpicos em Rio 2016, como referências da equipe.

A secretária em exercício da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a Arena Mangueirinho como um dos principais palcos de competições e eventos. “Estamos abrindo 2025, com essa grande partida na Arena Mangueirinho, um dos palcos importantes de grandes eventos e competições da região Norte do país. Vamos ter várias estrelas de ambas as equipes na nossa arena, e para o torcedor apaixonado pelo voleibol”, disse a secretária em exercício.

VEJA MAIS



A expectativa é muito grande por parte dos paraenses que estão ansiosos para prestigiar a partida em Belém. A educadora física e arbitra de vôlei, Adrielly Bastos, 24 anos, destacou a sua alegria em ter a oportunidade de poder assistir pela primeira vez uma partida da Superliga, na capital paraense.

“A escolha da cidade de Belém para essa rodada despertou não somente em mim, árbitra e amante do vôlei, como também outras pessoas acostumadas a assistir apenas pela televisão. Até mesmo que não tem afinidade com o voleibol está ansioso para essa partida, que possivelmente despertará o interesse no esporte, principalmente crianças e jovens, pela curiosidade de entender. Minha expectativa é muito grande e só tenho a agradecer ao Governo do Pará, por nos proporcionar grandes eventos”, disse a jovem.

Mangueirinho palco de eventos em 2024

O Mangueirinho recebeu um total de 44 eventos em 2024, sendo 21 eventos esportivos e 23 eventos divididos em culturais, religiosos e institucionais, além de diariamente receber treinos de equipes paraenses que jogam basquete, futsal e handebol.

Em 2024 o Mangueirinho foi sede de mais um evento da Federação Internacional de Basquete e recebeu em quadra, a seleção brasileira de basquete masculino enfrentando o Uruguai e o Panamá nos dias 21 e 24 de novembro, pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025. Nos dois jogos o Brasil saiu vitorioso, para a alegria da torcida paraense que compareceu em número expressivo de público e para garantir a classificação da equipe brasileira no torneio.

SERVIÇO:

Os ingressos estão sendo vendidos pela internet pelo totalingressos.com e nos pontos de venda nas lojas Play Games, nos Shoppings Grão Pará, Boulevard e Park Shopping.

Confira os valores detalhados:

Arquibancada + Meia solidária: R$ 80 (+ 1kg de alimento não perecível e R$ 12 de taxa);

Experiência na quadra - meia solidária: R$ 300 (+2 kg de alimento não perecível + R$ 45 de taxa);

Inteira Arquibancada: R$ 160 (+ R$ 24 de taxa);

Inteira Experiência na quadra: R$ 600 (+ R$ 90 de taxa);

Meia entrada para pessoas com necessidades especiais (no dia do evento);

Gratuidade para idosos, disponíveis no dia do evento.