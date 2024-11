Campeão olímpico com o Brasil vem a Belém fazer o lançamento da Superliga masculina de vôlei

A cidade de Belém se prepara para receber um dos grandes eventos do vôlei nacional. No próximo dia 20 de novembro, o medalhista olímpico André Heller, ex-jogador da Seleção Brasileira e ícone do esporte, estará na capital paraense para o lançamento oficial de uma partida da Superliga de Vôlei. O duelo entre Vôlei Renata/Campinas e Sada/Cruzeiro será realizado no dia 22 de fevereiro de 2025, prometendo atrair torcedores e apaixonados pelo esporte ao ginásio Mangueirinho.

O confronto entre Campinas e Cruzeiro é um dos mais aguardados da Superliga masculina. Em quadra, o equilíbrio marca os encontros recentes entre as duas equipes, que contarão com elencos estrelados. O Campinas terá em sua linha de frente o experiente levantador Bruninho e o ponta Maurício. Do outro lado, o Cruzeiro trará nomes de peso como o oposto Wallace, o ponteiro Douglas Souza e o central Lucão.

André Heller estará em Belém pro evento de lançamento da Superliga (Divulgação)

Esta será a segunda vez que o Campinas jogará em Belém; a primeira foi em 2016, quando o time venceu o Sesi por 3 sets a 1. Na ocasião, o levantador Bruninho defendia o Sesi e, agora, retorna à cidade defendendo as cores do Campinas.

Carreira de André Heller

Com uma trajetória que o coloca entre os grandes nomes do vôlei brasileiro, André Heller fez parte da “era de ouro” da Seleção, conquistando a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e a prata em Pequim, em 2008. Além de cinco títulos da Superliga, Heller contribuiu para o sucesso do Brasil em competições internacionais, ajudando o país a vencer várias edições da Liga Mundial de Vôlei nos anos 2000.