Copa Amazônia de Vôlei reúne 10 equipes em Belém com uniformes de personagens da cultura paraense

Belém recebe a partir do dia 15 de novembro a Copa Amazônia CP Vôlei, no Ginásio do Colégio Santo Antônio. A competição é promovida pela Escola CP Vôlei e reunirá 10 equipes, que terão uniformes e nomes do time voltado para a cultura amazônica e temas icônicos do Estado do Pará. O torneio segue até o dia 22 de dezembro.

Com temas inspirados no cotidiano do paraense e com elementos da fauna e pontos turístico do Estado, a quarta edição da Copa Amazônia de Vôlei chega com uma pegada de COP 30, de mostrar o que Belém e o Estado possui. Lucas Pamplona, coordenador da competição, comentou sobre o que os alunos vão poder encontrar no torneio.

“Queremos que nossos alunos e o público experimentem não só a emoção do esporte, mas também se conectem com o que torna a Amazônia única”, disse Lucas Pamplona.

A Copa Amazônia CP Vôlei vem não só com engajamento esportivo, mas também como uma oportunidade de conscientizar sobre a biodiversidade e a importância da preservação cultural e ambiental da Amazônia, principalmente por Belém ser atualmente o “olhar do Mundo”, por conta da COP 30, que será realizada na capital paraense em novembro de 2025.

Confira os nomes dos times que estarão na disputa da Copa Amazônia de Vôlei

Araras do Bosque, Garças do Mangal, Onças da Ilha, Jacarés do Utinga, Urubus do Veropa, Botos de Alter, Ariranhas do Museu, Maparás de Cametá, Búfalos do Marajó e os Periquitos do CAN.

Serviço

Evento: Copa Amazônia CP Vôlei

Data de início: 15 de novembro de 2024

Local: Escola CP Vôlei, Colégio Santo Antônio - Belém do Pará

Informações: 91 9220-0880