Governo do Pará e Seel preparam a XIV edição do Joapa

O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), vai realizar uma das principais competições do esporte amador, a XIV edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa). A competição abrange os 144 municípios do Estado por meio da realização de 10 regionais. O início do evento está previsto para o mês de abril.

Com o objetivo de promover o esporte amador e ampliar a interação social entre os atletas a partir de 18 anos, o Governo do Estado confirma a mais nova edição dos Joapa. O evento faz parte do calendário de atividades esportivas da Seel e será realizado ainda no primeiro semestre de 2025. Nos próximos dias, serão disponibilizados o regulamento e a orientação para as inscrições das regionais.

A secretária em exercício da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a importância do Joapa. “Uma competição muito importante realizada pelo Governo do Pará, por meio da Seel, um evento que abrange milhares de atletas, a maior competição do esporte amador, responsável pelo fomento e desenvolvimento da inclusão e integração por meio desta politica pública a qual é o Joapa”, disse a secretária.

Joapa 2024

Os Jogos Abertos do Pará, em 2024, foi realizado em 8 regionais, culminando com a fase estadual em Belém, que contou com a participação de 35 municípios, tendo o time de Abaetetuba, o grande campeão estadual. O evento reuniu em torno de 5.300 atletas na XIII edição. As fases regionais dos Jogos foram realizadas nos municípios de Portel, Soure, Alenquer, Cametá, Tucuruí, Salinópolis, São Miguel do Guamá e Castanhal. Nos jogos são desenvolvidas seis modalidades — handebol, basquete, futsal, tênis de mesa, futebol de areia e vôlei.

Troféu eficiência

O Troféu Eficiência é o troféu mais desejado pelos atletas, a premiação é dada à equipe com maior pontuação nos Jogos Abertos do Pará (Joapa). “O Troféu Eficiência é dado ao município que pontuou mais nas modalidades representadas, em cada fase regional e na estadual, damos o Troféu a equipe eficiente, podemos dizer assim, na competição”, disse a secretária Ana Paula Alves.