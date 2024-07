Jogos Abertos do Pará (Joapa) reúne atletas do estado em edição disputada na cidade de Alenquer

O Ginásio Poliesportivo Otávio Proença de Morais, em Alenquer, recebeu na noite da última quinta-feira (18) a cerimônia de abertura da XIII Edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), promovidos pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Em sua terceira fase com a regional Baixo Amazonas, a competição engloba mais de 500 atletas dos municípios de Santarém, Curuá, Itaituba, Monte Alegre e Alenquer, que participam de disputas nas modalidades de voleibol, futsal, futebol de areia, handebol e tênis de mesa.

O secretário em exercício da Seel, Fabiano Scherer, ressaltou a importância dos jogos para o incentivo da vida social e esportiva. “Os Jogos Abertos do Pará são um momento de integração e de fomento. A prática de esportes é uma ferramenta para a inclusão social, e nós, do governo estadual, por meio da Seel, estamos felizes com a participação desses municípios”, disse.

Centenas de atletas participam da 13ª edição do Joapa. (Jesse Lima / Ascom Seel)

A diretora de eventos da Seel, Angélica Elmescany, destacou a participação dos municípios na cerimônia de abertura da regional Baixo Amazonas. “Dessa vez, a Seel chegou aqui na cidade de Alenquer, do Baixo Amazonas, que mais uma vez recebe os Jogos Abertos, contando com a presença de mais quatro municípios. Tenho certeza vão jogar com muita garra, amor e paixão para levar o Troféu Eficiência para suas cidades”, disse a diretora de eventos.

Competições

As partidas começaram na manhã desta sexta-feira (19/7), com todas as modalidades em disputa. O evento encerra no domingo (21/7), com a definição das equipes classificadas para a etapa estadual e do município campeão do Troféu Eficiência.

A atleta de voleibol de Santarém, Jandyara Corrêa, destaca a importância do esporte na disciplina e o papel da regionalização que o Joapa traz: “Na minha visão, o Joapa é importantíssimo para que a prática esportiva seja propagada, e sabemos que o esporte traz disciplina, traz foco, traz integridade. E é importantíssimo levar o esporte principalmente para as cidades do interior, onde muitas pessoas não conhecem essas modalidades. A nossa equipe veio preparada, a gente treinou muito visando a fase regional, lá em Belém”, disse.