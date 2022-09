Barcarena é campeã dos Jogos Abertos do Pará

Medalha no peito, troféu nas mãos e sorriso estampado no rosto. Foi assim que os atletas da seleção de Barcarena desembarcaram no município no último domingo (18). A felicidade contagiante era visível no rosto de cada jovem. E não poderia ser diferente. Barcarena foi a grande campeã da XI edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), realizado entre os dias 15 e 18 em Belém.

O feito inédito para a cidade foi surpreendente para muitos. Barcarena alcançou a liderança geral do Joapa entre 42 municípios e mais de 1400 atletas inscritos. Com equipes disputando medalhas em dez modalidades, a cidade se consolidou como potência do esporte juvenil no Pará. O basquete foi o esporte que mais se destacou, com o título de campeão nas categorias feminino e masculino.

Para o jovem David Gilmour, atleta da seleção de basquete adulto de Barcarena, o título não foi exatamente uma surpresa. “Mas isso não quer dizer que foi fácil, pelo contrário”, diz o atleta de 21 anos. Para ele, os títulos do basquete feminino e masculino são resultados do projeto Construindo o Jogo, criado como projeto social por professores e atletas da cidade e abraçado como política pública pela prefeitura.

“Tinha uma noção de que Barcarena era uma das favoritas no basquete. Mas foi uma briga pelo título. Tanto que cada jogo não foi jogo fácil, fomos obrigados a dar todo suor a todo instante dentro de quadra. Treinamos muito, inclusive na madrugada que antecedeu a final, sempre aperfeiçoando. Teve aquele nervosismo inicial, mas a gente treinou muito para isso e fizemos tudo certo, tanto no masculino, como no feminino”, diz David.

Além do basquete masculino e feminino, Barcarena levou o vice no vôlei feminino e no futebol de areia feminino e ficou no total com 30 pontos, 12 a mais que o município de Breves, segundo colocado geral. A Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer – Semjel, decidiu receber os atletas barcarenenenses com pompas. Um veículo do Corpo de Bombeiros desfilou com os jovens pela cidade. O clima foi de alegria e missão cumprida.

“Foi uma semana intensa, mas que fechou com chave de ouro. Sou muito apaixonado por esse esporte e dedico a maior parte do meu tempo a ele. Sou muito agradecido ao Construindo o Jogo e ao professor Anderson Gaspar, porque tudo começou ali, quando um primo me convidou para experimentarmos uma aula lá. Desde então minha vida gira em torno do basquete, que é uma paixão e o meu sonho de me tornar um atleta profissional ainda vive dentro de mim”, diz o atleta.

COLHENDO FRUTOS E PLANTANDO MAIS

Não é de hoje que Barcarena ganha destaque em competições intermunicipais como o Joapa. A cidade investiu no Construindo o Jogo, projeto que ensina cinco modalidades de esporte a mais de 800 crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Atualmente o projeto recebe investimentos da prefeitura de Barcarena e também do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. O último foi um aporte no valor de R$150 mil, dinheiro destinado para aquisição de materiais esportivos, uniformes e alimentação dos alunos.

“Avançar no esporte é uma das missões da gestão municipal. Essa liderança vem com um trabalho que se plantou há alguns anos e que hoje estamos colhendo os frutos. Queria agradecer o apoio do nosso prefeito Renato Ogawa, da nossa vice Cristina, dos colaboradores da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer que são incansáveis na busca de melhoria para que o nosso povo possa usufruir sempre do melhor. O resultados dos jovens só aumenta ainda mais a nossa responsabilidade”, diz Pedro Moura, secretário de Esporte de Barcarena.