Barcarena: Placas de 'Rota de Fuga' geram curiosidade; saiba a importância da nova sinalização

A instalação das placas ‘Rota de Fuga’ e ‘Ponto de Encontro’ está despertando a curiosidade e gerando muitas brincadeiras entre alguns moradores de Barcarena. Apesar dos comentários bem humorados sobre as sinalizações, a função das placas é extremamente importante em área de atividade mineradora, que são obrigadas por lei a implementar várias medidas preventivas, como estabelece a resolução da Agência Nacional de Mineração.

A instalação das placas faz parte do Plano de Ação de Emergências para Barragens de Mineração e visa o salvamento de vidas em caso de desastres naturais ou provocados por ação humana. Barcarena possui depósitos de resíduos sólidos da refinaria da Hydro/Alunorte e bacias de caulim da Imerys Rio Capim Caulim há mais de dez anos e essa é a primeira vez que as sinalizações foram instaladas.

“Quando vimos a placa as brincadeiras começaram imediatamente. Rota de fuga e ponto de encontro, começaram logo as piadas, alguns ficaram curiosos sobre onde a placa levava. Mas depois os agentes da Defesa Civil nos explicaram direitinho a função das placas, que é super importante”, diz Jefferson da Silva, morador da Vila dos Cabanos, local onde as primeiras placas foram instaladas.

Ronaldo Teixeira, coordenador de Proteção e Defesa Civil de Barcarena, explicou sobre a relevãncia das sinalizações em uma sessão na Câmara Municipal de Vereadores para apresentar o trabalho. O coordenador disse que ao menos sete secretarias da prefeitura de Barcarena se articulam com o trabalho da Defesa Civil, entre elas a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Sobre as duas sinalizações, Ronaldo explicou.

“A Defesa Civil vem lutando, incansavelmente, para uma gestão gradual, progressiva, para que a gente possa trazer as melhores respostas, as melhores preparações, dentro daquilo que nós entendemos que é importante para o nosso município. Essas placas contém toda informação para o cidadão em caso de desastre. Acidente não escolhe local nem hora, E nós somos vulneráveis”, finalizou.

A Defesa Civil já instalou 24 placas em comunidades próximas dos empreendimentos e ainda faltam colocar mais 191. Todas devem ter autorização da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Semdur) e Secretaria de Estado de Transporte (Setran) para uso do passeio público. “Vocês observem que há dois tipos de placas. Uma com a pessoa caminhando e uma seta, que é a rota de fuga; e a outra com 4 setas apontando para um aglomerado de pessoas ao centro, que é o ponto de encontro”, explicou.