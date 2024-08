Bragança conquista Troféu Eficiência do Joapa, em Salinópolis

A delegação de Bragança conquistou neste domingo (11), o Troféu Eficiência, se destacando nas modalidades de basquetebol, voleibol e tênis de mesa, somando a maior pontuação na competição, com 26 pontos, na sexta fase da XIII edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), na Regional Rio Caeté, na cidade-sede de Salinópolis.

O evento é promovidos pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Paraense de Futsal (Fefuspa).

A sexta regional reuniu mais de 500 atletas, oriundos de nove municípios: Bragança, Ourém, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santarém Novo, São João de Pirabas, Viseu e Ponta de Pedras, abrangendo as modalidades de basquetebol, voleibol, futsal, futebol de areia e tênis de mesa.

O evento foi realizado no ginásio da Escola Cecília de Nazaré Fonseca, Escola José Leonardo da Fonseca, Escola Dr. Miguel Santa Brígida, Ginásio Municipal Zeca Faustino e Praia do Maçarico.

A secretária titular da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a importância da realização neste processo de integração e valorização do esporte amador. “Nós do Governo do Pará, por meio da Seel, trabalhamos na valorização do esporte amador do nosso estado, e o Joapa, é de suma importância nesse processo, aonde vários municípios participam e interajam através do esporte. Estou muito feliz por cada etapa estar sendo um sucesso”, disse.

O Troféu Eficiência premia o município que mais acumulou pontos durante a competição. O município de Bragança levou o Troféu, com 26 pontos, por fazer a melhor campanha do Joapa.

A diretora de eventos da Seel, Angélica Elmescany, comentou a escolha da sede. “Salinópolis recebeu mais de 500 atletas, foi uma festa linda, com muita alegria, a cidade está de parabéns por receber todos os atletas", complementou.